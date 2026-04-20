Kantersieg gegen Großobringen - Oberweimar gewinnt 9:0

Mit einem starken und klaren Sieg setzte sich unser VfB am Sonntag in der Tabelle erneut etwas ab. Zu Gast waren die Grün-Weißen aus Großobringen. Und schon nach 8 Minuten stand es 2:0 für unsere Herren. Carstens erzielte zunächst nach Freistoßhereingabe von Flo Rammelt unnachahmlich per Kopf das 1:0 und nur eine Minute später nach abgewehrter Hereingabe von Max Köditz das 2:0. In der 16. Spielminute machte er den Hattrick lupenrein voll: nach einer stark erkämpften Ecke von Ole Hoffmann köpfte er zum 3:0 ein. Erneut nach super aggressivem Pressing nutzte Max Köditz einen abgewehrten Versuch von Kasi Scheffel zum 4:0 (32.). Mit dem Ergebnis ging es in die Halbzeit.

Im Unterschied zu den letzten Partien agierte der VfB dieses Mal auch die zweiten 45 Minuten sehr konzentriert und erzielte am Ende noch fünf weitere Tore. Das 5:0 besorgte dann wieder Carstens nach Vorlage Köditz direkt nach der Pause (48.). Es folgte das 6:0 wunderbar per Verlagerung nach außen, über Marko von der Weth die perfekte Hereingabe und Ole Hoffmann schon ein (59.). Johannes Kuhn köpfte dann nach Ecke Julius Beier zum 7:0 ein (64.), ehe Ole Hoffmann seinen zweiten Treffer nachlegte. Beiers Abschluss wurde noch pariert, doch Hoffmann netzte ein (71.). Lenny Prohl nutzte in der 85. Minute einen tollen Schnittstellenpass von Carstens zum Endstand von 9:0. Ein Fußballfest für die VfB Anhänger, die teilweise bei strömenden Regen tapfer blieben. Kommende Woche folgt das Spiel gegen Zottelstedt.