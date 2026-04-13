Kantersieg gegen Gilching II

MTV Mädels feiern 3 Punkte gegen Gilching II

Mit einem echten Kantersieg behaupteten sich die MTV Frauen im Heimspiel gegen den TSV Gilching II. Mit 9-1 sorgten die Diessnerinnen für den höchsten Saisonsieg.

Nach einer Viertelstunde platzte der MTV Knoten, als Emilia Bayerlander sich im Mittelfeld energisch durchsetzte und Andrea Bichler bediente, die den Ball souverän zum 1-0 ins Eck schlenzte. Nach einem Eckball klärte eine Gilchinger Spielerin den Ball mit der Hand, Sabrina Rapp verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2-0. Nach einer halben Stunde war es dann Geburtstagskind Heike Socher, die aus spitzem Winkel zum 3-0 traf. Vor der Pause folgte die stärkste Phase der Gäste, die verdient auf 3-1 verkürzen konnten.