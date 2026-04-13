Kantersieg gegen Gilching II

Mit einem echten Kantersieg behaupteten sich die MTV Frauen im Heimspiel gegen den TSV Gilching II. Mit 9-1 sorgten die Diessnerinnen für den höchsten Saisonsieg.
Nach einer Viertelstunde platzte der MTV Knoten, als Emilia Bayerlander sich im Mittelfeld energisch durchsetzte und Andrea Bichler bediente, die den Ball souverän zum 1-0 ins Eck schlenzte. Nach einem Eckball klärte eine Gilchinger Spielerin den Ball mit der Hand, Sabrina Rapp verwandelte den fälligen Strafstoß zum 2-0. Nach einer halben Stunde war es dann Geburtstagskind Heike Socher, die aus spitzem Winkel zum 3-0 traf. Vor der Pause folgte die stärkste Phase der Gäste, die verdient auf 3-1 verkürzen konnten.
Doch nach dem Seitenwechsel erwischte eine Bogenlampe von Nele Baur den TSV eiskalt, schon 40 Sekunden nach dem Wideranpfiff senkte sich der Ball zum 4-1 unter die Latte. Es folgte ein Kopfballtor von Felicia Wacker nach einer Rapp Ecke (5-1) und ein satter Schuss von Sabrina Rapp durch die Handschuhe der Gilchinger Torhüterin (6-1). Einen Freistoß von Felicia Wacker versenkte Heike Socher mit ihrem zweiten Treffer des Tages zum 7-1, ehe Socher mit einem tollen Zuspiel Laura Braunegger in Szene setzte, die cool zum 8-1 einschob. Für den sehenswerten Schlusspunkt sorgte Alina Blauensteiner, die aus 18 Metern abzog und auf 9-1 stellte.
Nächstes Wochenende geht's am Samstagnachmittag zum SV Huglfing.