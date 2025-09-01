Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kantersieg gegen Eckstedt
Bereits nach 9 Minuten nutzte Schlöffel nach Vorlage von Kupfer die erste Chance zum 1:0. In der 26. Minute legte Kupfer nach einem indirekten Freistoß clever auf Steiger – 2:0. Wenig später wurde Schlöffel im Strafraum nach Zuspiel von Richter zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte er souverän ins linke Eck zum 3:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fasste sich I. Scharf aus der Distanz ein Herz und stellte mit einem satten Schuss den 4:0-Halbzeitstand her.
Nach der Pause versuchten die Gäste, sich nicht komplett zu verstecken, fanden jedoch keine Mittel gegen das geordnete Bollwerk des SVS. In der 51. Minute traf Richter nach Vorarbeit von Kupfer zum 5:0. Elf Minuten später belohnte sich Kupfer selbst und netzte nach Vorlage von Schlöffel zum 6:0 ein. Kurz darauf erhöhte erneut I. Scharf mit einem Distanzschuss auf 7:0.
In der 70. Minute wurde Schlöffel erneut im Strafraum gelegt – und wieder verwandelte er sicher zum 8:0. Danach lief es wie am Fließband: Schlöffel mit dem 9:0 (77.), das 10:0 nach Hoffmann-Vorlage (78.) und in der 87. Minute bediente Schlöffel per Eckball Wiechert, der per Kopf zum 11:0 traf. Den Schlusspunkt setzte erneut der Mann des Tages: Nach Steckpass von Hoffmann schloss Schlöffel zum 12:0 ab.