Kantersieg gegen Eckstedt

Von Beginn an waren die Jungs des SV Schmira hochkonzentriert und rissen das Spiel gegen körperlich starke, aber spielerisch überforderte Eckstedter sofort an sich...

Bereits nach 9 Minuten nutzte Schlöffel nach Vorlage von Kupfer die erste Chance zum 1:0. In der 26. Minute legte Kupfer nach einem indirekten Freistoß clever auf Steiger – 2:0. Wenig später wurde Schlöffel im Strafraum nach Zuspiel von Richter zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte er souverän ins linke Eck zum 3:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fasste sich I. Scharf aus der Distanz ein Herz und stellte mit einem satten Schuss den 4:0-Halbzeitstand her.

Nach der Pause versuchten die Gäste, sich nicht komplett zu verstecken, fanden jedoch keine Mittel gegen das geordnete Bollwerk des SVS. In der 51. Minute traf Richter nach Vorarbeit von Kupfer zum 5:0. Elf Minuten später belohnte sich Kupfer selbst und netzte nach Vorlage von Schlöffel zum 6:0 ein. Kurz darauf erhöhte erneut I. Scharf mit einem Distanzschuss auf 7:0.