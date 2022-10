Kantersieg gegen die SG Hecklingen/Malterdingen II



FV Nimburg – SG Hecklingen/Malterdingen II 10:0 (4:0)



Aufstellung FVN: Schwaab, Walz, (70.Corduan), Schoner, Bühler, Wild (59. M. Vrousai), Reifsteck, Rees, Salimov (59. Hajdini), Löffler, Soumah, Traore



Tore: 1:0/4:0/5:0/6:0 Traore (14./44./62./66.), 2:0/7:0/9:0 Rees (30./71./85.), 3:0/10:0 Soumah (30./90.) 8:0 M. Vrousai (79.)



Mit einem 10:0 Kantersieg schloss der FVN am Wochenende gegen die SG Hecklingen/Malterdingen II wieder zum SV Jechtingen an der Tabellenspitze der Kreisliga B auf.

Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Nachdem man in den ersten 45 Minuten noch nicht ganz das gute Kombinationsspiel auf den Platz bekam und trotzdem mit 4:0 führte, sah das in Halbzeit zwei gegen einen, an diesem Tag, überforderten Gegner anders aus und vor allem Rees und Traore trafen nach Belieben. Das schönste Tor des Tages kam nach wunderschönem Kombinationsfußball über mehrere Stationen zu Stande, an deren Ende der umtriebige Löffler den Ball uneigennützig auf Rees quer spielte und dieser ihn nur noch ins verwaiste Tor schieben musste. Eine geschlossene Mannschaftsleistung wird es auch kommende Woche gegen eine weitere Reserve in der Staffel brauchen.

Denn bereits nächsten Samstag spielt der FVN um 15:45 Uhr als Auftakt zum „Nimburger Oktoberfest“ gegen den FV Sasbach II. Die Reserven spielen bereits um 13.30 Uhr.

Auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Festbesucher freut sich der FVN.



FV Nimburg II – SG Hecklingen/Malterdingen III 3:2 (0:2)



Tore: 1:2 Bekci (70.), 2:2/3:2 Berisha (86./90.)



Vorschau Aktive:

Samstag, 15. Oktober,

13.30 Uhr: FVN II – SV Sasbach III

15.45 Uhr: FVN – SV Sasbach II



Vorschau Jugendspiele in Nimburg:

E-Junioren: Sonntag, 16.Oktober

11 Uhr: FVN – JF Eintracht Elztal V



Vorschau Alte Herren Ü35-Bezirkspokal:

Mittwoch, 12.Oktober

20 Uhr: AH Münstertal – FVN AH (in Obermünstertal)