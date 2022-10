Kantersieg für Wegberg - Hennef am Abend gegen Vichttal gefordert Mittelrheinliga live: Der 7. Spieltag findet an insgesamt vier Tagen statt.

Ein wenig zerstückelt kommt der 7. Spieltag in der Mittelrheinliga daher. Ein Großteil der Partien ist mittlerweile absolviert, zwei Duelle stehen derweil noch aus. Am Abend trifft der FC Hennef auf den VfL Vichttal, am kommenden Mittwoch spielt Eintracht Hohkeppel gegen den BCV Glesch-Paffendorf.