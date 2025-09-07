Kantersieg für Vrasselt, Verfolger am Sonntag im Einsatz

Der SV Vrasselt ist nach dem 5:0-Sieg gegen Grün-Weiß Vardingholt auf dem besten Weg, die Tabellenführung zu verteidigen. Im vierten Spiel gab es den vierten Sieg und einen Dreierpack von Jan Kurt Giesbers. Er war es, der nach Vorlage von Benjamin Jesche den Führungstreffer erzielte (17.). Jesche selbst legte nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2:0 nach (34.), was gleichzeitig auch den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Jesche, der einen Giesbers-Treffer auflegte (54.). Kurz darauf lief der Torjäger seinen dritten Torerfolg folgen (67.). Den Endstand markierte Marco Buscher mit dem 5:0 in der Schlussphase (81.).

Mussum gelingt Last-Minute-Erfolg