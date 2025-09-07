Kantersieg für Vrasselt, Verfolger am Sonntag im Einsatz

Schon am Donnerstagabend startete der 4. Spieltag der Kreisliga A Rees-Bocholt. Unter Flutlicht empfing dann der SV Vrasselt, aktueller Spitzenreiter, Grün-Weiß Vardingholt. Am Ende stand ein klarer Sieg der Gastgeber. Am Freitag setzte sich der TuB Mussum knapp gegen den SV Brünen durch. Der Sonntag startet mit dem starken Aufsteiger SV Biemenhorst II, der die noch verlustpunktfreie Viktoria Suderwick empfängt. Die DJK Rhede ist beim VfB Rheingold Emmerich gefordert, der ebenfalls noch keinen Punkt hergeschenkt hat. Schlusslicht PSV Wesel II reist zum TuS Haffen-Mehr. Diese Spiele gibt es außerdem.
Der SV Vrasselt ist nach dem 5:0-Sieg gegen Grün-Weiß Vardingholt auf dem besten Weg, die Tabellenführung zu verteidigen. Im vierten Spiel gab es den vierten Sieg und einen Dreierpack von Jan Kurt Giesbers. Er war es, der nach Vorlage von Benjamin Jesche den Führungstreffer erzielte (17.). Jesche selbst legte nach etwas mehr als einer halben Stunde das 2:0 nach (34.), was gleichzeitig auch den Pausenstand markierte. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Jesche, der einen Giesbers-Treffer auflegte (54.). Kurz darauf lief der Torjäger seinen dritten Torerfolg folgen (67.). Den Endstand markierte Marco Buscher mit dem 5:0 in der Schlussphase (81.).
Das war knapp. Lennart Stöckert hat für den TuB Mussum den Siegtreffer in der 90. Minute erzielt und somit den zweiten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Zunächst aber geriet der TuB im Heimspiel gegen den SV Brünen ins Hintertreffen. Nach 26. Minuten traf Fabian Eric Mehl für die Gäste, doch deren Freude währte nur kurz. Keine zwei Zeigerumdrehungen später glich Max Heisterkamp für die Hausherren aus. Der große Jubel folgte schließlich in der Nachspielzeit.
________________
5. Spieltag
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Emmerich-Vrasselt
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - SV Bislich
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Spellen
So., 14.09.25 15:00 Uhr RSV Praest - FC Olympia Bocholt
So., 14.09.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SC TuB Mussum 1926
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Brünen - SV Biemenhorst II
So., 14.09.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - TuS Haffen-Mehr
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 14.09.25 15:15 Uhr TV Voerde - PSV Wesel II
6. Spieltag
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuB Bocholt
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - RSV Praest
So., 21.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - VfR Mehrhoog
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - DJK Rhede
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - SV Krechting
So., 21.09.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - GSV Viktoria Suderwick
So., 21.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - SV Brünen
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TV Voerde
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC Grün-Weiß Vardingholt