Der Gundersheimer Pascal Mohr (grünes Trikot) behauptet sich im Zweikampf gegen Donat Bodog (Finthen). – Foto: pakalski-press/Dirigo

Kantersieg für VfL Gundersheim Bezirksligist schlägt Fontana Finthen 5:1 +++ SV Horchheim verliert Spitzenspiel in Ingelheim 1:6

WORMS. In der Bezirksliga Rheinhessen kam der VfL Gundersheim zu einem deutlichen Heimerfolg über Fontana Finthen. Der SV Horchheim kam dagegen im Topspiel in Ingelheim unter die Räder. Aufsteiger TuS Neuhausen erkämpfte sich in Saulheim einen Punkt.

VfL Gundersheim - VfL Fontana Finthen 5:1 (1:0). Kevin Boos, der Coach des VfL, zeigte sich überglücklich nach dem Sieg. „Auf dem schwer bespielbarem Platz haben wir wirklich eine starke Leistung geboten“, sagte der Trainer. Besart Morina brachte die Gundersheimer mit 1:0 (25.) in Front. Direkt nach der Pause glich Finthen zum 1:1 (49.) aus, doch die Gundersheimer ließen sich nicht aus der Fassung bringen. Omran Chehab verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:1 (55.) und legte das 3:1 (65.) nach. Dzenis Dzaferi (70.) und der eingewechselte Moritz Beck (80.) machten den Erfolg perfekt. „Die Spiele gegen Gau-Odernheim II und hier Finthen wollten wir unbedingt gewinnen. Das ist uns gelungen. So können wir jetzt entspannter an die kommenden Aufgaben ran“, sagte Kevin Boos nach dem 5:1.

SpVgg Ingelheim - SV Horchheim 6:1 (3:0). Im Topspiel ging Ingelheim nach 34 Minuten mit 1:0 in Front. Kevin Hanns verwandelte einen direkten Freistoß zur Führung der SpVgg. Die Horchheimer vergaben im ersten Durchgang gute Chancen. Ingelheim war konsequenter. Tom Zimmer (42., 45.) bestrafte zwei Unachtsamkeiten der Horchheimer zu zwei weiteren Treffern. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Francesco Teodonno auf 4:0 (46.). Der gleiche Spieler traf auch zum 5:0 (56.). Da war die Partie praktisch gelaufen. Marc Blaser gelang zwar noch das 1:5 (66.), Dann sah aber Robin Rauscher die Rote Karte bei Horchheim (76.). Sandro Zey machte das halbe Dutzend Ingelheimer Tore dann noch voll (84.). „Wir hatten einen schlechten Tag und sind auf einen guten Gegner getroffen“, sagte der Horchheimer Coach Sascha Löcher, der betonte: „Bis zum 0:1 war es noch ausgeglichen, wenn wir da unsere Chancen nutzen, geht das Spiel vielleicht anders aus.“ Horchheim ist nun Dritter und liegt vier Punkte hinter Spitzenreiter Fontana Mombach.