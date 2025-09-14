Kantersieg für VfB Hilden, Ratingen 04/19 neuer Spitzenreiter

Durchaus die ein oder andere Überraschung gab es in der Oberliga Niederrhein am Sonntag. So setzte sich der FC Büderich mit 4:1 beim ETB Schwarz-Weiß Essen durch und der VfL Jüchen siegte nach Rückstand beim 1. FC Monheim. Neuer Tabellenführer ist derweil Ratingen 04/19, die einen chancenlosen 1. FC Kleve abfertigten.

KFC Uerdingen gewinnt in St. Tönis

Der SC St. Tönis verlor am Ende sein Lokalduell gegen den KFC Uerdingen knapp - mehr dazu an dieser Stelle SC St. Tönis 1911/20 – KFC Uerdingen 1:2

SC St. Tönis 1911/20: Tim Leon Schrick, Luca Esposito, Niklas Withofs, Kohei Nakano (66. Eghosa Aaron Ogbeide), Dominik Dohmen (34. Maximilian Pohlig), Mario Knops (59. Gianluca Rizzo), Julian Andres Suaterna Florez, Maksym Lufarenko (87. Mohamed Hegi), Julio Torrens, Jannis Nikolaou, Tyler Nkamanyi (55. Morten Heffungs) - Trainer: Johannes Dahms - Trainer: Bekim Kastrati

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Kingsley Marcinek, Seongsun You, Yasin-Cemal Kaya (90. Derick Gyamfi), Batuhan Özden (80. Anthony Oscasindas), Dave Fotso Youmssi, Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (71. Maximilian Dimitrijevski), Noah Tomson (90. Dominik Burghard), Etienne-Noel Reck (21. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Okan Uyma (Duisburg) - Zuschauer: 1300

Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (58.), 0:2 Dave Fotso Youmssi (60.), 1:2 Julian Andres Suaterna Florez (90.+4) ________________

VfL Jüchen jubelt nach Rückstand

Was ein Ritt für den VfL Jüchen. Der stark in die Saison gestartete Aufsteiger feierte beim 1. FC Monheim einen 2:1-Auswärtssieg. Dabei geriet die Elf von Daniel Klinger schon früh in Rückstand. Talha Demir brachte die Hausherren bereits nach vier Zeigerumdrehungen in Front. Kurz vor der Pause war der Arbeitstag für ihn dann nach wiederholtem Foulspiel beendet. Der Routinier sah die Ampelkarte und durfte vorzeitig unter die Dusche. Eine Viertelstunde vor dem Ende zog auch Jüchen nach. Vincent Zajaczkowski musste ebenfalls mit Gelb-Rot runter. Wenige Augenblicke später erzielte Benjamin Schütz den Ausgleich (79.), Yuta Inoue stellte in der Schlussminute den Spielverlauf auf den Kopf und markierte den 2:1-Endstand. ________________ Sportfreunde Baumberg mit Punktgewinn in Frintrop

Fußball kann so bitter sein. Mehr als eine Stunde passierte zwischen Adler Union Frintrop und den Sportfreunden Baumberg gar nichts, dann brachte Baris Sarikaya die Gäste in Führung. Doch die Essener zeigten eine starke Reaktion, drehten durch Nils van den Woldenberg per Elfmeter (73.) und Timo Dapprich (76.) das Spiel innerhalb von nur drei Minuten komplett. Doch drei Zähler behielt der Aufsteiger dennoch nicht für sich, denn der Meister von 2024 schlug noch einmal zurück, durch seinen Routinier Robin Hömig (84.). Die Frintroper bleiben derweil auch mit einem Zähler oben dran, während die Baumberger in der unteren Tabellenhälfte verbleiben. ________________ Holzheimer SG holt Punkt gegen den SV Sonsbeck

Eine Punkteteilung gab es im Duell zwischen dem Aufsteiger Holzheimer SG und dem SV Sonsbeck, wodurch die Sonsbecker ihr Zwei-Punkte-Polster auf den Liga-Neuling behauptet haben. Mehr wäre für die Gäste sogar möglich gewesen, sorgte Philipp Elspaß doch in der 52. Minute mit seinem zweiten Saisontreffer für die Führung der Gäste, die dann fast bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Doch in der 87. Minute war es dann Paul Wolf, für den es wiederum das erste Oberliga-Saisontor war, der den 1:1-Endstand herstellte. ________________ SV Biemenhorst nimmt drei Punkte in Homberg mit

Der SV Biemenhorst hat im PCC-Stadion am Sonntag den dritten Saisonsieg eingefahren und damit die Gastgeber des VfB Homberg in der Tabelle distanziert, die vor dem Anpfiff noch punktgleich mit den Gästen waren. Für die Entscheidung sorgte das Team von Trainer Daniel Beine dabei bereits vor der Pause. Nach 24 Minuten besorgte Luca Puhe mit seinem bereits siebten Saisontreffer die Führung, nur acht Minuten später legte Taric Boland das 2:0 für die Gäste nach. Dabei blieb es auch nach der Pause, wodurch Puhe an der Spitze der Torjägerliste verbleibt – und sein Team nun ebenfalls zur Spitzengruppe gehört. ________________ FC Büderich hat beim ETB keine Probleme

Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg hat der FC Büderich nachgelegt und das Auswärtsspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen klar mit 4:1 gewonnen. Von der ersten Minute an war das Team überlegen und ließ zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran aufkommen, dass die Punkte heute mit nach Büderich genommen werden würden. Kaies Alaisame eroberte in der zweiten Minute den Ball und versenkte ihm im ETB-Tor. Nach einer halben Stunde legte Philipp Baum mit einem satten Distanzschuss aus 20 Metern das 2:0 nach. Der ETB kam in der Folge zwar besser in die Partie, wirkliche Akzente setzten konnte er aber nicht. Als Linus Ansumana nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit im Essener Strafraum gefoult wurde, versenkte Kevin Weggen den folgenden Strafstoß (61.). Kurz darauf erzielte Robin Urban den Anschlusstreffer für Essen, doch mit dem 4:1 durch Giovanni Nkowa war die Messe im Uhlenkrug gelesen (74.). ________________ Keine Tore zwischen BW Dingden und SpVg Schonnebeck

Keine Tore gab es zwischen dem Aufsteiger Blau-Weiß Dingden und dem Tabellenführer SpVg Schonnebeck, der im Sommer so knapp am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert war. Ein Punkt, der die Schonnebecker zwar an der Tabellenspitze belässt, der für die Gastgeber aber dennoch eher ein Erfolg sein dürfte. Nach einer fairen Partie kommen die Essener damit auf zehn Zähler, während die Dingdener nun fünf Punkte auf dem Konto haben. ________________ Ratingen 04/19 erobert die Tabellenspitze

Eine Weile Anlauf hat Ratingen 04/19 gegen tief stehende Klever gebraucht, doch am Ende setzte sich der Favorit klar durch. Nachdem es in der ersten Hälfte keine Tore gab, musste nach dem Seitenwechsel ein ruhender Ball herhalten. Nach Foul im Strafraum sah Niklas Klein-Wiele die Ampelkarte, Emre Demircan verwandelte den fälligen Strafstoß für Ratingen (54.). Mbombo Slone Matondo Armando (69.) sowie der kurz zuvor eingewechselte Cem Sabanci (70.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung, Ali Hassan Hammoud schraubte das Ergebnis in der Schlussphase weiter nach oben (79.). Als Lohn gab es von den Rängen laute "Spitzenreiter"-Rufe. Die Spieler gaben auf dem Feld weiter Gas und legten nach. Sieben Minuten stand Georgios Touloupis auf dem Platz, ehe er zum 5:0 einschob (84.). ________________ VfB Hilden schießt Meerbusch ab

Der VfB Hilden hat kurzen Prozess mit dem TSV Meerbusch gemacht und den damit ans Tabellenende befördert. Die Elf von Tim Schneider dominierte die Partie nach Belieben und schoss in der Endabrechnung fünf Tore. Den Torreigen eröffnete Pascal Weber in der achten Minute, Mohamed Cisse legte keine 60 Sekunden später Tor Nummer zwei nach und machte deutlich, wohin die Reise gehen sollte. Noch vor der Pause fiel die Vorentscheidung. Roman Wakily erhöhte auf 3:0 (35.). Nach dem Seitenwechsel war der TSV etwas präsenter, Dion Gutaj verpasste aber mit einem strammen Schuss den Anschlusstreffer (51.). Stattdessen stellte Hilden per Strafstoß auf 4:0. Nick Sangl zeigte keine Nerven vom Punkt (52.). Den 5:0-Endstand markierte schließlich Cisse, der ebenfalls vom Punkt erfolgreich war (83.).

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

