Kantersieg für TuB Bocholt, Emmerich feiert, Olympia wieder verloren

Erfolgreich verlief der Spieltag für TuB Bocholt. – Foto: Horst Zellmann

Von Donnerstag bis Sonntag gibt es an jedem Tag Fußball in der Kreisliga A Rees-Bocholt zu verfolgen. Die Spannung ist am vorletzten Spieltag derweil raus. Mit der DJK Rhede steht der Meister schon fest, auf den Abstiegsrängen gibt es auch rechnerisch keine Chance mehr für den Klassenerhalt. Durchaus überraschend konnte Rheingold Emmerich am Freitag jubeln, als die Nachricht kam, dass der Verein ebenfalls aufgestiegen ist. Die Hintergründe dazu gibt es hier.

Der SV Spellen hat einen einstelligen Tabellenplatz gefestigt. Im Heimspiel setzte sich das Team gegen den SV Brünen mit 4:2 durch und belegt mit nun 47 Punkten weiter den neunten Tabellenplatz. Die Hausherren legten dabei einen echten Blitzstart hin und führten nach einem Treffer von Leroy Badu schon mit 1:0, als der Zeiger der Uhr die erste Runde noch vollendet hatte. Die Freude währte aber nur kurz, denn Tim Jenke glich postwendend mit einem Distanzschuss aus (2.). In der Schlussphase der ersten Hälfte drehte Fabian Eric Mehl die Partie sogar, doch noch vor der Pause glich Alexander Thelen nach Badu-Vorlage zum 2:2 aus. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Badu mit seinem 55. Saisontor das 3:2 (49.), Max Hülser sorgte nach 76 Zeigerumdrehungen für den 4:2-Endstand.

Der SV Bislich konnte im Heimspiel dem TuS Haffen-Mehr eine Punkteteilung abringen. Zwar führte der Tabellenvierte nach einem Doppelschlag von Tom Brömmling (21.) und Jannis Schnelting (23.) Mitte des ersten Durchgangs mit zwei Toren. Den Hausherren gelang aber schon kurz darauf der Anschlusstreffer durch Jonas Rösner (33.). Eine mögliche Vorentscheidung verpasste der TuS, als Leon-Carl Seegers unmittelbar vor der Pause einen Foulelfmeter nicht zum Torerfolg bringen konnte. So war es in Durchgang zwei erneut Rösner, der für Bislich ausglich (59.). Mit zwei Gelben Karten innerhalb von zwei Minuten und dem daraus resultierenden Platzverweis schwächte sich der Gast kurz vor dem Ende der Partie noch zusätzlich selbst.

Mit einem 2:0-Erfolg hat der TuB Mussum den TV Voerde bezwungen. Mislem Mislemani (68.) und Max Heisterkamp (79.) sorgten mit zwei Toren in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung.

Einmal mehr eine klare Angelegenheit war ein Heimspiel von Meister DJK Rhede. Absteiger Grün-Weiß Vardingholt war beim Rheder 4:0 aber noch gut bedient, da gab es in dieser Saison ganz andere Ergebnisse. Ben Schücker brachte die DJK früh auf die Siegerstraße (7.), ehe Leon Terbeck (45.) und Marco Moscheik (45.+2) unmittelbar vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung sorgten. Zuvor ließ die DJK noch einige gute Gelegenheit ungenutzt. Als eine Stunde gespielt war, markierte Tobias Heinrichs mit einem verwandelten Strafstoß den 4:0-Endstand. Für die DJK war es der 30. Sieg im 33. Spiel. Wesel schlägt Vrasselt deutlich

Ein deutliches Ergebnis gab es zwischen dem SV Vrasselt und der zweiten Mannschaft des PSV Wesel. Schon nach fünf Minuten erzielte Can Güzel das 1:0 für Wesel, Lennard Derksen konnte Mitte der ersten Hälfte ausgleichen (23.). Nach dem Seitenwechsel legte der PSV drei weitere Treffer nach. Viktor Sawatzki (48.) und Maurice Ticheloven (60.) sorgten für die Vorentscheidung, ehe David Adenaya in der Schlussphase den 4:1-Endstand erzielte. Das waren die Spiele am Sonntag

Mit 5:1 hat der TuB Bocholt den RSV Praest besiegt. Yannick Schwanekamp (20.) und Daniel Can (42.) sorgten noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Robert Kurchan auf 3:0 (50.), ehe Joel Ising mit Beginn der Schlussphase den Anschlusstreffer für den RSV erzielen konnte (75.), Die Aufholjagd blieb allerdings aus, stattdessen stellte Yannik Wilberg mittels direkt verwandeltem Freistoß auf 4:1 (80.). Den Schlusspunkt setzte Schwanekamp, der mit seinem 32. Saisontor den 5:1-Endstand markierte.

Keine Tore gab es zwischen dem SV Krechting und dem VfR Mehrhoog. Nach 90 Minuten trennten sich die Protagonisten 0:0, tabellarisch änderte sich für beide Mannschaften nichts.

Zwei Tage nach der Nachricht, dass Rheingold Emmerich vom erweiterten Aufstieg profitiert und damit der Durchmarsch in die Bezirksliga perfekt ist, legten die Spieler auf dem Feld nach und schlugen Viktoria Suderwick mit 2:0. Die Tore erzielten Ramadan Sherifi (8.) und Cem Altun (66.). Nach Abpfiff wurde der Aufstieg ausgelassen gefeiert.