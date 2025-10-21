Kantersieg für SVW Mainz

Mainz-Weisenau. Durch einen 6:1 (1:0)-Kantersieg gegen die FG Mutterstadt haben die Fußballer des SVW Mainz ihren Platz in der Spitzengruppe der Landesliga Ost gefestigt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Vor 80 Fans trafen Tim Gabel (14., 64.), Mao Koyama (56.), Robin Lehmann (63.), Patrick Wagner (69., Elfer nach Foul an Tim Gabel) sowie André Röll (90.+1) für den Tabellenvierten. Die Weisenauer waren im 4:2:3:1-System aufgelaufen. Den Ehrentreffer für die Vorderpfälzer markierte Bleard Zeqiraj, der in der 82. Minute einen von Jan Gabel verursachten Handelfer zum 5:1 verwandelte.