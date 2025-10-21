Kantersieg für SVW Mainz

Mainz-Weisenau. Durch einen 6:1 (1:0)-Kantersieg gegen die FG Mutterstadt haben die Fußballer des SVW Mainz ihren Platz in der Spitzengruppe der Landesliga Ost gefestigt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Vor 80 Fans trafen Tim Gabel (14., 64.), Mao Koyama (56.), Robin Lehmann (63.), Patrick Wagner (69., Elfer nach Foul an Tim Gabel) sowie André Röll (90.+1) für den Tabellenvierten. Die Weisenauer waren im 4:2:3:1-System aufgelaufen. Den Ehrentreffer für die Vorderpfälzer markierte Bleard Zeqiraj, der in der 82. Minute einen von Jan Gabel verursachten Handelfer zum 5:1 verwandelte.
„In der zweiten Halbzeit haben nur noch wir gespielt“, machte Stephan Protz, Sportlicher Leiter der Weisenauer deutlich. „Daher war es ein auch in der Höhe verdienter Sieg. Im ersten Abschnitt waren wir oft nicht klar genug gewesen. Hier war es noch relativ ausgeglichen, wenngleich Mutterstadt kaum gefährlich war.“ Auf die Frage, ob es mit die beste Saisonleistung der Elf von Erfolgstrainer Jochen Walter gewesen sei, antwortete Protz: „Es war in der zweiten Halbzeit eine prima und konzentrierte Leistung. Dass es unsere beste Darbietung war, würde ich so nicht sagen – das liegt ja immer auch an der Gegenwehr."