Kantersieg für SV Dringenberg gegen Blomberger SV

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 02.05.2024 19.30 Uhr

Austragungsort: Bad Driburg

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 3

Spieltag: 25

Spielbericht: SV Dringenberg gegen Blomberger SV 9:1 (5:1)

Bad Driburg. Der Ausflug der Blomberger ins Bad Driburger Burgstadion Dringenberg am Donnerstag endet bitter. Gleich neun Bälle gingen Blomberger SV-Torwart Luca Borcheld ins Netz.

Bereits kurz nach Beginn der ersten Halbzeit erzielt Noah Albrecht den ersten Treffer und bringt den Gastgeber in Führung (8). Das zweite Tor lässt nicht lange auf sich warten: Diesmal setzt Marc Schuster das Leder ins Netz. Und die Serie an Einschlägen ist noch nicht vorbei: Luca Borcheld muss gleich mehrere Male hinter sich greifen. Marc Schuster kann in Minute 19 einlochen, Nick Neumann in Minute 29 und Noah Albrecht legt in Minute 30 nach.

Es läuft nicht gut für den Blomberger SV. In Minute 44 schafft es Robin Winkler noch, die Ehre der Blomberger zu bewahren, gewinnen kann der Verein das Spiel nicht mehr. Eduardo Filipe Domingues trifft für Dringenberg in Minute 49, Marc Schuster in Minute 58 und Alexander Kurz in Minute 77. Es steht 8:1 für den SV Dringenberg.

Dem Dringenberger Team gelingt es nach wenigen Momenten, ein weiteres Mal zu treffen und den Abstand auszubauen. Eduardo Filipe Domingues kann in Minute 79 erneut abschließen. Der SV Dringenberg entscheidet die Partie für sich.

Die Aufstellungen: SV Dringenberg - Blomberger SV

SV Dringenberg: Thomas Frederkind (3), Noah Albrecht (19), Alexander Rempe (8), Manuel Trost (17), Marc Schuster (10), Nick Neumann (7), Florian Steinig (13), Anthony Schumann (20), Eduardo Filipe Domingues (15), Justin Köhler (29), Thomas Rex (11)

Blomberger SV: Elias Ginter (82), Daniil Rjabokin (62), Luca Borcheld (30), Silas Götz (9), Samed Ünal (18), Benedikt Stamm (37), Andrey Kraft (10), Robin Winkler (39), Erik Lutz (36), Daniel Esko (22), Ruslan Smishko (92)

Schiedsrichter: Darius Leander Grob (Lemgo)

Assistent: Michele Caporale

Assistent: Stefan Flossmann



Themenseite: Bezirksliga Staffel 3 Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.