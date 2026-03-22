Kantersieg für Suderwick, DJK Rhede untermauert Aufstiegsambitionen

Der GSV Suderwick durfte gleich sechsmal jubeln. – Foto: Andreas Middelhoff

Mit einem echten Kellerduell startete der 24. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt am Freitagabend. Der SV Brünen, beim PSV Wesel II gefordert, holte immerhin einen Zähler im Abstiegskampf. Grün-Weiß Vardingholt hat derweil kaum noch eine realistische Chance auf den Klassenerhalt. Ein Eigentor gegen den TuB Mussum besiegelte die 2:3-Niederlage. Tabellenführer DJK Rhede machte am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Bezirksliga, doch auch die Verfolger zeigten keine Schwäche. Diese Spiele gibt es außerdem.

Ein Unentschieden was niemandem so wirklich weiterhilft, gab es zwischen dem PSV Wesel II und dem SV Brünen. 2:2 trennten sich die Mannschaften am Abend und stecken damit weiter mitten im Abstiegskampf fest. Innerhalb von vier Minuten hatte der SVB die Begegnung nach der Pause mit einem Doppelschlag gedreht und dann auch gleich wieder den Ausgleich kassiert. Noch ärgerlicher gestaltete sich die knappe 2:3-Niederlage von Tabellenschlusslicht Grün-Weiß Vardingholt. Schon nach sieben Minuten führten die Grün-Weißen mit 2:0, mussten allerdings kurz darauf erst den Anschlusstreffer und wenige Minuten vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. Ausgerechnet ein Eigentor besiegte dann nach 74 Minuten den Heimsieg des SC TuB Mussum.

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Topteams dominieren die Liga

Die drei Spitzenmannschaften der Liga haben auch am 24. Spieltag die Punkte geholt. Mit 4:2 siegte die DJK Rhede beim FC Olympia Bocholt und untermauerte damit ihre Aufstiegsambitionen einmal mehr. Verfolger Rheingold Emmerich schlug den SV Spellen mit 3:0 und der GSV Suderwick machte es beim 6:1 über den TV Voerde deutlich. Klare Erfolge gab es auch für den SV Vrasselt, der mit 4:0 den SV Krechting besiegte, und TuB Bocholt, das beim SV Bislich mit 5:1 gewann. Jeweils die Punkte teilten der Tus Haffen-Mehr und VfR Mehrhoog, wie auch die zweite Mannschaft des SV Biemenhorst und der RSV Praest.