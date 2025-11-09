Kantersieg für St. Tönis, Schonnebeck patzt, Monheim siegt 0:1

Die SpVg Schonnebeck kam gegen den FC Büderich nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, wodurch sich der Abstand auf Liga-Primus Ratingen 04/19 auf drei Punkte vergrößerte. Gegen den FC Büderich lief es für die Schwalben denkbar unglücklich. Der 1. FC Monheim besiegte die Holzheimer SG nach Rückstand mit 3:1 und der SC St. Tönis feierte einen Kantersieg gegen die DJK Adler Union Frintrop.

Zwischen Freud und Leid liegt manchmal nur ein ganz schmaler Grat. Das hat Niko Bosnjak an diesem Nachmittag am eigenen Leib erfahren müssen. Gelang ihm nach einer halben Stunde zunächst der Führungstreffer für die SpVg Schonnebeck, versenkte er den Ball in der Nachspielzeit unglücklich zum 2:2 im eigenen Kasten. Einen Freistoß hatte Kevin Weggen für den FC Büderich scharf in den Schonnebecker Strafraum gebracht, Bosnjak hatte nahezu keine Chance, das Eigentor zu verhindern. Zum zwischenzeitliche 1:1 traf Giovanni Nkowa kurz vor der Pause (43.), die erneute Führung der Schwalben erzielte Robin Brandner in der Schlussphase. Der Rückstand auf Spitzenreiter Ratingen 04/19, für die noch das Nachholspiel gegen den KFC Uerdingen aussteht, beträgt nun drei Punkte.

Der 1. FC Monheim hat die Holzheimer SG in der Tabelle hinter sich gelassen. Am Ende stand ein 3:1-Heimerfolg. Mit guten Gelegenheiten geizten die Teams indes. Paul Wolf für die HSG (26.) und Aleksandar Bojkovski für den FCM (40.) - damit ist die Geschichte der ersten Halbzeit auch schon erzählt. Schwungvoller ging es nach der Pause weiter. Der Versuch von Talha Demir wurde in letzter Sekunde geblockt (46.), Oscar James Callan scheiterte an Monheims Keeper (49.). Besser machte es sein Mitspieler Oguz Ayan, der die Gäste nach 61 Zeigerumdrehungen in Front brachte. Auch das 2:0 hatte er auf dem Fuß, der Außenpfosten verhinderte aber den zweiten Einschlag (74.). In der Schlussphase drehte Monheim dann auf. Bojkovski markierte eine Viertelstunde vor dem Ende den Ausgleich, Kameron Joseph Blaise stellte auf 2:1 (81.) und Leonard Bajraktari erzielte in der Nachspielzeit den 3:1-Endstand. Unmittelbar zuvor fand Ayan erneut im Monheimer Keeper seinen Meister.

________________ St. Tönis schießt Frintrop ab