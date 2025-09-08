Kantersieg für SGBM 2 trotz Chancenwucher

(BL) Nach dem spielfreien Wochenende traf die SGBM 2 nun auf das Team der Unterknöringen 2. Trotz einiger angeschlagener Spieler in der Startaufstellung („Plärrer“) ging die Heimmannschaft von Beginn an engagiert ins Spiel. So dauerte es nur 5. Minuten, ehe D. Bendele nach schöner Flanke von M. Seifried für das 1:0 sorgte. Die Chance, das Ergebnis bereits in der 11. Minute höher zu schrauben, vergab D. Bendele per Foul Elfmeter. Es entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel und in der 18. Minute erhöhte dann A. Ramold überlegt zum 2:0. Dem folgte zwei Minuten später nach schönem Pass von D. Vogel das 3:0 durch D. Bendele (20.). D. Vogel markierte ebenso gekonnt das 4:0 per Fernschuss (24.). Die Gäste kamen weiterhin nicht über die Mittellinie und D. Bendele erhöhte verdient auf 5:0 (29.). Nach dieser „Vollgas“ Phase nahm sich die SGBM 2 eine Pause, vergab aber bis zur Halbzeit weitere hochkarätige Chancen.

In der zweiten Halbzeit wurde dann der Torhüter von Unterknörringen zum „Man oft he Match“. Teilweise im Minuten Takt wurde Chancen vergeigt, entweder gehalten oder leichtfertig vergeben. Nach gefühlten 50 Einschussmöglichkeiten dann in der 69. Minute das 6.0 durch M. Taglang, dessen Schuss abgefälscht ins Gäste Tor einschlug. Dem folgte nur zwei Minuten später erneut ein Tor durch D. Bendele zum 7:0 (71.). Praktisch war die Entscheidung gefallen und so ließ die SGBM 2 Abwehr den Ehrentreffer durch D. Stark zu (74.). Postwendend antwortete die Heimmannschaft: D. Bendele erhöhte mit seinem fünften (!) Treffer an diesem Tag zum 8:1 (74.). Den Endstand von 9:1 erzielte M. Taglang mit einem sehenswerten Kopfball. Das Ergebnis hätte an diesem Tag weitaus höher ausfallen können, letztendlich stand aber der nächste 3er für die SGBM 2 fest. Nächste Woche trifft man auf die Mannschaft der Gundremmingen 2.