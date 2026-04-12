Kantersieg für Mietingen in Blaubeuren, Türkspor spielt 0:0

– Foto: Alexander Sättele

Der Sonntag brachte einen Paukenschlag in Blaubeuren, wo der SV Mietingen nach frühem Rückstand noch mit 6:1 gewann. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ließ beim 0:0 in Bad Schussenried überraschend Punkte liegen, während der TSV 1889 Buch mit einem 1:0 gegen den FV Biberach durhsetzte. Die SSG Ulm 99 behauptete sich in einem umkämpften Spiel mit 3:2 gegen den SV Kressbronn und hielt so Anschluss an die Spitzengruppe.

Vor 220 Zuschauern in Riedlingen erwischten die Gastgeber eigentlich den besseren Start. Fabian Ragg brachte den TSV Riedlingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und nährte die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch der FV Olympia Laupheim schlug noch vor der Pause zurück: Hannes Schacher erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang bewies der Tabellendritte seine Qualität und drehte die Partie endgültig. Marco Stöhr traf in der 71. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Oliver Wlodarski nur drei Minuten später in der 74. Minute den 1:3-Endstand besorgte.

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Vor 175 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber ihre Dominanz früh in Zählbares ummünzten. Der überragende Akteur des Tages war Simon Wetzel, der die Weichen fast im Alleingang auf Sieg stellte. Zunächst erzielte Simon Wetzel in der 13. Minute die Führung, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick zum 3:0. In der Schlussphase schraubten der FC Wangen das Ergebnis weiter in die Höhe: Tim Bucher traf in der 79. Minute zum 4:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte David Wessle in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand. ---



Der FV Bad Schussenried trotzte Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein 0:0 ab. Tore fielen nicht, aber für den Tabellenletzten war dieser Punkt gegen den Primus ein Achtungserfolg, der im Abstiegskampf zumindest moralisches Gewicht bekommt. Türkspor Neu-Ulm ist mit nun 56 Punkten an der Tabellenspitze, ließ aber in einem Spiel gegen den Siebzehnten zwei Zähler liegen. Bad Schussenried belegt mit nun 10 Punkten weiterhin den 17. Platz.

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Ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten die 200 Zuschauer in Neu-Ulm. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm untermauerte seine starke Form gegen den FC Srbija Ulm eindrucksvoll. Den Torreigen eröffnete Maximilian Gross in der 17. Minute mit dem 1:0. Die Gäste zeigten jedoch zunächst Gegenwehr, als Despot Matijevic in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Stefan Mladenovic die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Benjamin Klingen, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 64., 68. und 80. Minute das Spiel entschied und auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Heimsieg setzte Daniel Dewein in der 87. Minute. ---



Der TSV 1889 Buch gewann gegen den FV Biberach mit 1:0 und nutzte damit die Gelegenheit, sich im Kampf um Platz zwei zu positionieren. Das einzige Tor erzielte Nevio Deufel in der 51. Minute. Buch behauptet mit 40 Punkten Rang drei und ist bei einem Spiel weniger nur zwei Punkte hinter Weiler. Der FV Biberach bleibt mit 23 Punkten auf Platz 15 und konnte erneut keine Punkte auf die Nichtabstiegszone gutmachen.

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Der FC Blaubeuren begann gegen den SV Mietingen mit einem frühen Treffer von Eduart Osmani in der 8. Minute verheißungsvoll, brach danach aber komplett auseinander. Marius Meneghini glich in der 23. Minute aus, Roland Mayer drehte die Partie in der 56. Minute per Foulelfmeter, ehe Robin Ertle (58., 66.), Christian Glaser (72.) und Philipp Auer (78.) das Ergebnis bis auf 6:1 für die Gäste hochschraubte. Hinzu kam die Rote Karte gegen Igor Lazarev vom FC Blaubeuren in der 71. Minute wegen einer Notbremse. Für den SV Mietingen war dieses 6:1 ein weiterer wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, mit nun 30 Punkten steht der SVM auf Platz 11. Der FC Blaubeuren rutscht mit 37 Punkten auf Rang neun ab und musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

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Die SSG Ulm 99 setzte sich mit 3:2 gegen den SV Kressbronn durch. Philipp Strobel brachte Ulm in der 25. Minute in Führung, Nikolas Lutz erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, doch Marko Föger (30.) und Liam Gierer per Foulelfmeter (58.) brachten Kressbronn zurück; erst Philipp Strobel entschied das Spiel in der 69. Minute. Ulm verbesserte sich auf 40 Punkte und belegt Rang vier, punktgleich mit dem TSV 1889 Buch. Der SV Kressbronn bleibt mit 18 Punkten Sechzehnter und verpasste es nur knapp einen Punkt in diesem Duell mitzunehmen.

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