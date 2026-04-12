 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Kantersieg für Mietingen in Blaubeuren, Türkspor spielt 0:0

Landesliga, Staffel 4: Die Übersicht der Spiele vom 26. Spieltag

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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LL Würt. St. 4
Schussenried
Kressbronn
SC Staig
TSV Neu-Ulm

Der Sonntag brachte einen Paukenschlag in Blaubeuren, wo der SV Mietingen nach frühem Rückstand noch mit 6:1 gewann. Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ließ beim 0:0 in Bad Schussenried überraschend Punkte liegen, während der TSV 1889 Buch mit einem 1:0 gegen den FV Biberach durhsetzte. Die SSG Ulm 99 behauptete sich in einem umkämpften Spiel mit 3:2 gegen den SV Kressbronn und hielt so Anschluss an die Spitzengruppe.

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Gestern, 17:00 Uhr
TSV Riedlingen
TSV RiedlingenRiedlingen
FV Olympia Laupheim
FV Olympia LaupheimOly.Laupheim
1
3
Abpfiff

Vor 220 Zuschauern in Riedlingen erwischten die Gastgeber eigentlich den besseren Start. Fabian Ragg brachte den TSV Riedlingen in der 37. Minute mit 1:0 in Führung und nährte die Hoffnung auf wichtige Punkte im Abstiegskampf. Doch der FV Olympia Laupheim schlug noch vor der Pause zurück: Hannes Schacher erzielte in der 42. Minute den wichtigen Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang bewies der Tabellendritte seine Qualität und drehte die Partie endgültig. Marco Stöhr traf in der 71. Minute zur Führung für die Gäste, ehe Oliver Wlodarski nur drei Minuten später in der 74. Minute den 1:3-Endstand besorgte.

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Gestern, 13:30 Uhr
FC Wangen
FC WangenWangen
SV Reinstetten
SV ReinstettenReinstetten
5
0
Abpfiff

Vor 175 Zuschauern entwickelte sich eine einseitige Partie, in der die Gastgeber ihre Dominanz früh in Zählbares ummünzten. Der überragende Akteur des Tages war Simon Wetzel, der die Weichen fast im Alleingang auf Sieg stellte. Zunächst erzielte Simon Wetzel in der 13. Minute die Führung, bevor er noch vor der Pause in der 35. Minute auf 2:0 erhöhte. Auch nach dem Seitenwechsel blieb er gefährlich und markierte in der 55. Minute mit seinem dritten Treffer den Hattrick zum 3:0. In der Schlussphase schraubten der FC Wangen das Ergebnis weiter in die Höhe: Tim Bucher traf in der 79. Minute zum 4:0, und kurz vor dem Abpfiff setzte David Wessle in der 89. Minute den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.

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Heute, 15:00 Uhr
FV Bad Schussenried
FV Bad SchussenriedSchussenried
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
0
0
Abpfiff

Der FV Bad Schussenried trotzte Tabellenführer Türkspor Neu-Ulm ein 0:0 ab. Tore fielen nicht, aber für den Tabellenletzten war dieser Punkt gegen den Primus ein Achtungserfolg, der im Abstiegskampf zumindest moralisches Gewicht bekommt. Türkspor Neu-Ulm ist mit nun 56 Punkten an der Tabellenspitze, ließ aber in einem Spiel gegen den Siebzehnten zwei Zähler liegen. Bad Schussenried belegt mit nun 10 Punkten weiterhin den 17. Platz.
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Gestern, 15:30 Uhr
TSV Neu-Ulm
TSV Neu-UlmTSV Neu-Ulm
FC Srbija Ulm
FC Srbija UlmSrbija Ulm
6
1
Abpfiff

Ein wahres Offensiv-Feuerwerk erlebten die 200 Zuschauer in Neu-Ulm. Der Aufsteiger TSV Neu-Ulm untermauerte seine starke Form gegen den FC Srbija Ulm eindrucksvoll. Den Torreigen eröffnete Maximilian Gross in der 17. Minute mit dem 1:0. Die Gäste zeigten jedoch zunächst Gegenwehr, als Despot Matijevic in der 21. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Stefan Mladenovic die Hausherren in der zweiten Minute der Nachspielzeit (45.+2) erneut in Front. Nach dem Seitenwechsel gehörte die Bühne Benjamin Klingen, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 64., 68. und 80. Minute das Spiel entschied und auf 5:1 stellte. Den Schlusspunkt zum deutlichen 6:1-Heimsieg setzte Daniel Dewein in der 87. Minute.

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Heute, 15:00 Uhr
TSV 1889 Buch
TSV 1889 BuchTSV Buch
FV Biberach/Riß
FV Biberach/RißFV Biberach
1
0
Abpfiff
+Video

Der TSV 1889 Buch gewann gegen den FV Biberach mit 1:0 und nutzte damit die Gelegenheit, sich im Kampf um Platz zwei zu positionieren. Das einzige Tor erzielte Nevio Deufel in der 51. Minute. Buch behauptet mit 40 Punkten Rang drei und ist bei einem Spiel weniger nur zwei Punkte hinter Weiler. Der FV Biberach bleibt mit 23 Punkten auf Platz 15 und konnte erneut keine Punkte auf die Nichtabstiegszone gutmachen.
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Heute, 14:00 Uhr
FC Blaubeuren
FC BlaubeurenFC Blaubeur.
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
1
6
Abpfiff

Der FC Blaubeuren begann gegen den SV Mietingen mit einem frühen Treffer von Eduart Osmani in der 8. Minute verheißungsvoll, brach danach aber komplett auseinander. Marius Meneghini glich in der 23. Minute aus, Roland Mayer drehte die Partie in der 56. Minute per Foulelfmeter, ehe Robin Ertle (58., 66.), Christian Glaser (72.) und Philipp Auer (78.) das Ergebnis bis auf 6:1 für die Gäste hochschraubte. Hinzu kam die Rote Karte gegen Igor Lazarev vom FC Blaubeuren in der 71. Minute wegen einer Notbremse. Für den SV Mietingen war dieses 6:1 ein weiterer wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, mit nun 30 Punkten steht der SVM auf Platz 11. Der FC Blaubeuren rutscht mit 37 Punkten auf Rang neun ab und musste einen weiteren Rückschlag hinnehmen.
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Heute, 15:00 Uhr
SSG Ulm 99
SSG Ulm 99SSG Ulm 99
SV Kressbronn
SV KressbronnKressbronn
3
2
Abpfiff

Die SSG Ulm 99 setzte sich mit 3:2 gegen den SV Kressbronn durch. Philipp Strobel brachte Ulm in der 25. Minute in Führung, Nikolas Lutz erhöhte in der 28. Minute auf 2:0, doch Marko Föger (30.) und Liam Gierer per Foulelfmeter (58.) brachten Kressbronn zurück; erst Philipp Strobel entschied das Spiel in der 69. Minute. Ulm verbesserte sich auf 40 Punkte und belegt Rang vier, punktgleich mit dem TSV 1889 Buch. Der SV Kressbronn bleibt mit 18 Punkten Sechzehnter und verpasste es nur knapp einen Punkt in diesem Duell mitzunehmen.
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Gestern, 15:30 Uhr
FV Rot-Weiß Weiler
FV Rot-Weiß WeilerFV Weiler
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
1
0
Abpfiff

Das mit Spannung erwartete Duell lockte stolze 734 Zuschauer an und hielt, was es versprach – Leidenschaft und Dramatik bis in die Schlussminuten. In einer hart umkämpften Begegnung schenkten sich beide Teams nichts. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussviertelstunde, als die Emotionen hochkochten. In der 78. Minute sah Daniel Lau vom TSV Heimenkirch die Rote Karte, was die Gäste schwächte. Den Foulelfmeter verwandelte Pirmin Fink in der 79. Minute sicher zum 1:0-Siegtreffer für den FV Rot-Weiß Weiler.