Kantersieg für Lengdorf und spätes Drama in Moosen

– Foto: Stephan Schikowski

Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga 2 bot den Zuschauern pure Dramatik. Während der FC Lengdorf ein Schützenfest feierte und der SC Moosen in einer turbulenten Schlussphase Punkte teilte, setzten sich der BC Attaching und der SC Kirchdorf in der Fremde durch. Auch Unterbruck jubelte spät, während in Moosinning die Tore komplett ausblieben.

Ein echtes Kampfspiel sahen die Zuschauer in Moosen, das erst in einer dramatischen Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Als alles bereits nach einem torlosen Remis aussah, brach der späte Torbann: In der 89. Spielminute nutzte Andreas Galler eine Unachtsamkeit in der Gäste-Abwehr und traf zum vielumjubelten 1:0 für die Hausherren. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der erhitzten Nachspielzeit verlor Berglern zunächst Michael Faltlhauser durch eine Gelb-Rote Karte (90.), warf danach aber in Unterzahl alles nach vorne. In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) belohnte Fabian Taubmann den unbändigen Kampfgeist der Eintracht und traf zum späten 1:1-Ausgleich, an dem sich die kompakt stehenden Defensivreihen bis zum Schlusspfiff die Zähne ausbissen.

Die mitgereisten Zuschauer in Wartenberg sahen eine von Beginn an dominante Gästemannschaft, die ihre Chancen eiskalt nutzte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schlug der BC Attaching noch vor der Pause dreifach zu: In der 35. Spielminute traf Franz Gamperl zur Führung, ehe Nico Franke mit einem Doppelschlag in der 37. und 45. Minute die Weichen frühzeitig auf Sieg stellte. Im zweiten Durchgang warfen die Hausherren aus Wartenberg alles nach vorne und schöpften noch einmal Hoffnung, als Maximilian Härtl in der 74. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:3 verwandelte. Der TSV drängte auf den Anschluss, lief jedoch in der Schlussphase in einen Konter, den Franz Gamperl in der 80. Spielminute mit seinem zweiten Treffer zum 1:4-Endstand vollendete.

120 Zuschauer erlebten in Moosburg eine packende Begegnung, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Bereits in der 7. Spielminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Vergehen im Strafraum auf den Punkt – Nertil Hoxhaj ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Handelfmeter sicher zum 0:1. Kirchdorf blieb am Drücker und legte in der 21. Minute durch Samuel Nierhaus zum 0:2 nach. Der FC Moosburg kam jedoch wie verwandelt aus der Kabine und warf im zweiten Durchgang alles nach vorne. Mehr als der Anschlusstreffer durch Maximilian Denteler in der 55. Spielminute sprang für die Heimelf jedoch nicht mehr heraus, da sich die Kirchdorfer Defensive in der Schlussphase als unüberwindbar erwies.

Ein von Taktik geprägtes Spiel sahen die 100 Zuschauer in Moosinning. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über die vollen 90 Minuten hinweg im Mittelfeld. Für den FC SF Eitting, der schon länger als Absteiger feststeht, ging es sportlich um nichts mehr. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten absolute Mangelware, da beide Abwehrreihen extrem kompakt standen und kaum Lücken anboten. Am Ende blieb es beim torlosen Remis – ein Punkt, der dem FC Moosinning II im Tabellenkeller nicht entscheidend hilft, da die Mannschaft damit endgültig den Gang in die nervenaufreibende Abstiegsrelegation antreten muss.

Ein echtes Offensivspektakel bot der FC Lengdorf den 150 Zuschauern auf heimischem Rasen. Bereits in der 3. Spielminute eröffnete Florian Spielberger den Torreigen mit dem frühen 1:0. Lengdorf setzte nach und erhöhte in der 18. Minute durch Maximilian Mayer auf 2:0. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende erhielten in der 39. Minute einen herben Dämpfer, als Dominik Keuter nach einem groben Foulspiel mit Rot des Feldes verwiesen wurde. In Unterzahl warf Finsing nach dem Wechsel zwar kämpferisch alles dazwischen, brach in der Schlussviertelstunde jedoch völlig ein. Simon Nußrainer (75.), Mathias Holzner (85.) und Bastian Fischer (90.) schraubten das Ergebnis gegen dezimierte Gäste zum hochverdienten 5:0-Kantersieg in die Höhe.

Die 150 Zuschauer in Kranzberg sahen ein Spiel mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten und großer Bedeutung für die Tabelle. Im ersten Durchgang erwischten die Gäste aus Nandlstadt den besseren Start: Johannes Gerlspeck nutzte in der 29. Spielminute eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr und traf zur 0:1-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kamen die Kranzberger mit spürbar mehr Schwung aus der Kabine. Quasi mit dem ersten Angriff glich Thomas Kopp in der 47. Minute zum 1:1 aus. In der packenden Schlussphase belohnte sich der SVK für seinen Offensivdrang: Julian Gebhard drehte das Spiel in der 80. Minute auf 2:1, ehe Blenet Ademi nur drei Minuten später (83.) mit dem 3:1 den Deckel endgültig draufmachte. Durch diesen Heimsieg sichert sich Kranzberg das Ticket für die Aufstiegsrelegation, während der TSV Nandlstadt nach der Pleite den bitteren Weg in die Abstiegsrelegation antreten muss.

Ein packendes und hitziges Derby erlebten die 200 Zuschauer in Allershausen. Für die Heimelf war die Luft nach der großen Party unter der Woche etwas raus, da Allershausen bereits am vergangenen Spieltag die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt gemacht hatte. Dennoch schenkten sich beide Teams nichts. Die Gäste aus Unterbruck erwischten den besseren Start und gingen in der 34. Spielminute durch Markus Zacherl mit 0:1 in Führung. Allershausen steckte nicht auf, begegnete den Gästen im zweiten Durchgang auf Augenhöhe und belohnte sich in der 70. Minute, als Felix Bachmann einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich in die Maschen drosch. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten: Nach einem harten Einsteigen sah Allershausens Simon Hilmer in der 82. Minute die Rote Karte. Den fälligen Freistoß beziehungsweise den folgenden Angriff nutzte Matthis Hayer nur eine Minute später (83.) eiskalt aus, um den 1:2-Siegtreffer für den FC Ampertal Unterbruck zu erzielen.