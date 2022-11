Kantersieg für Knappen

Fußball ist kein Konjunktiv #fsverste

Zu gern kann man diesen Spruch benutzen, denn am Ende zählt nur das blanke Ergebnis und keine Vorgeschichte und hätte, wäre, wenn und Aber.

Nach einer gemeinsamen Trainingseinheit mit der A-Jugend und entsprechenden gemeinsamen Mittagbrot ertönte um 14:00 Uhr der Pfiff des sehr gut agierenden Unparteiischen. Nach dem Anstoß rieben sich die Zuschauer verdutzt die Augen, da schon nach wenigen Sekunden der Ball wieder am Anstoß lag. Schenk hatte die Unachtsamkeit der Hausherren genutzt und zur 0:1 Führung eingeschoben. Hätte das Tor gelten dürfen? Zumindest lag ein Handspiel vor, aber das 0:1 zählte. Von der Rolle, war Walter keine zwei Minuten später für die Gäste allein vor dem Tor und hätte sicher zum 0:2 einschieben müssen.

Die Heimelf besann sich dann aber doch am Spiel teilzunehmen und begann die Partie. Über eine Schmidt-Ecke köpfte Klotz zum Ausgleich ein, ehe Schulze die Großchance zur schnellen Führung vergab. Schnell und einfach ging es in Minute 13, aber doch zur Führung. Hausdorf mit der Pike in die Zentrale zu Klotz, dessen Weitergabe Knoppik fand und der Torjäger sicher zum 2:1 einschob. Das Spiel entwickelte sich nun mehr und mehr in Richtung des Gästetores und beim 3:1 halfen die Gäste netterweise selber mit.