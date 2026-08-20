Kantersieg für Kasing und spätes Drama in Nassenfels

Was für ein torreicher Spieltag auf den regionalen Plätzen! Vor allem die Angreifer zeigten sich in glänzender Spiellaune und bescherten den Zuschauern packende Partien. Als absolute Matchwinner des Wochenendes glänzten dabei Dennis Schermer, Michael Schöls, Manuel Zehndbauer und Sali Mustafa Alizan, die mit ihren Doppelpacks die gegnerischen Abwehrreihen schier verzweifeln ließen und ihren Teams wichtige Zähler sicherten.

Wolfsbuch/Gelbelsee entführt drei Punkte aus Enkering

DJK Enkering – SG Wolfsbuch/Gelbelsee 0:2 (0:2)

Ein hocheffizienter Auftritt in der ersten Halbzeit sicherte der SG Wolfsbuch/Gelbelsee einen verdienten Auswärtserfolg bei der DJK Enkering. Vor 80 Zuschauern stellten die Gäste die Weichen schon früh auf Sieg. Patrick Regler nutzte in der 9. Minute die erste Unachtsamkeit der Enkeringer Hintermannschaft zur Führung. Nur eine Viertelstunde später war es Markus Hundsdorfer, der auf 0:2 erhöhte (24.). Enkering bemühte sich im weiteren Spielverlauf zwar um den Anschluss, fand jedoch keine spielerischen Mittel, um die stabile Defensive der Spielgemeinschaft zu knacken. So blieb es am Ende beim leistungsgerechten Auswärtssieg für die SG.

Abgeklärte Köschinger Reserve lässt Zandt keine Chance VfB Zandt – TSV Kösching II 0:3 (0:0)

Ein Geduldsspiel sahen die 60 Zuschauer in Zandt, bei dem die zweite Mannschaft des TSV Kösching am Ende einen souveränen Dreier einfuhr. In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend, sodass es torlos in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste jedoch auf. Sali Mustafa Alizan brach in der 53. Minute den Bann und erzielte das 0:1. Zandt wackelte, und Patrice Herzog nutzte die Phase, um in der 68. Minute auf 0:2 zu erhöhen. Den Schlusspunkt setzte erneut Alizan, der einen Foulelfmeter in der 74. Minute sicher zum 0:3-Endstand verwandelte und den Deckel auf die Partie machte.

Keinen Sieger im Spitzenspiel vor großer Kulisse SpVgg Hofstetten – FC Hitzhofen-Oberzell II 1:1 (1:0)

Ein echtes Kampfspiel auf Augenhöhe sahen die 160 Zuschauer in Hofstetten. Die Spielvereinigung erwischte einen Start nach Maß: Elias Basner überrumpelte die Gäste-Abwehr und traf bereits nach vier Minuten zum 1:0. Hitzhofen-Oberzell II schüttelte den frühen Schock jedoch gut ab und hielt die Partie in der Folge offen. In der zweiten Halbzeit belohnten sich die Gäste für ihren Aufwand. Nach einem Foulspiel im Strafraum zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Johannes Schlamp übernahm die Verantwortung und verwandelte den Foulelfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich (64.). In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, am Ende blieb es jedoch beim leistungsgerechten Unentschieden.

Torspektakel in Nassenfels: Schermer schockt den FCN in der Schlussminute FC Nassenfels – FC Hepberg 2:3 (1:2)

Was für ein Drama im Schuttertal! Vor 80 Zuschauern lieferten sich der FC Nassenfels und der FC Hepberg einen packenden Schlagabtausch. Die Gäste erwischten den Traumstart: Daniel Wurm brachte Hepberg bereits in der 9. Minute in Führung, ehe Dennis Schermer nur wenig später auf 0:2 erhöhte (17.). Nassenfels steckte jedoch nicht auf. Kurz vor dem Pausenpfiff keimte durch den Anschlusstreffer von Michael Donabauer neue Hoffnung auf (43.). Nach dem Seitenwechsel drückte die Heimelf und belohnte sich: Erneut war es Donabauer, der einen Foulelfmeter nervenstark zum 2:2-Ausgleich versenkte (60.). Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug Hepberg eiskalt zurück. In der 90. Minute schnürte Dennis Schermer seinen Doppelpack und ließ die Gäste über einen dramatischen Last-Minute-Sieg jubeln.

Zehndbauer führt Stammham zum verdienten Heimerfolg SV Stammham – SV 66 Pondorf 3:1 (1:0)

Der SV Stammham hat seine Hausaufgaben erledigt und vor 65 Zuschauern drei Punkte gegen den SV 66 Pondorf eingefahren. Die Heimelf legte los wie die Feuerwehr: Manuel Zehndbauer traf bereits in der 2. Spielminute zur frühen Führung. Pondorf kam jedoch besser aus der Kabine und schockte die Gastgeber kurz nach Wiederanpfiff durch den Ausgleich von Jonas Schmid (48.). Stammham zeigte sich vom Gegentreffer unbeeindruckt und übernahm wieder das Kommando. Christoph Lukas stellte in der 61. Minute die Weichen wieder auf Sieg, ehe erneut Zehndbauer mit seinem zweiten Tor (77.) alles klar machte und den verdienten 3:1-Endstand besiegelte.

Schöls-Doppelpack sichert Irfersdorfer Heimsieg vor Rekordkulisse FC Irfersdorf – FC Böhmfeld 2:1 (1:0)

Die größte Kulisse des Spieltags bekamen die 120 Zuschauer in Irfersdorf geboten – und sie wurden nicht enttäuscht. In einer intensiv geführten Partie gegen den FC Böhmfeld avancierte Michael Schöls zum Matchgewinner. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte er die Hausherren mit dem psychologisch wichtigen 1:0 in Front (45.). Böhmfeld drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, doch Irfersdorf verteidigte geschickt. Fünf Minuten vor dem Ende schien die Partie entschieden, als Schöls mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 stellte (85.). Die Gäste machten es durch Moritz Escherich (87.) zwar postwendend noch einmal spannend, der Irfersdorfer Heimsieg geriet in den Schlussminuten aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr.