Kantersieg für Jahn Regensburg, MSV und Münster jubeln, Havelse-Frust

Der SSV Jahn Regensubrg feiert einen Kantersieg gegen Viktoria Köln. – Foto: IMAGO / Eibner

Mit zwei echten Statements enden die Samstagspiele in der 3. Liga. Während der MSV Duisburg den SV Meppen mit 3:0 in die Schranken wies, feierte der SSV Jahn Regensburg einen überzeugenden 5:2-Auswärtssieg bei Viktoria Köln. Der TSV Havelse unterlag nach zweimaliger Führung noch dem Nachwuchs des VfB Stuttgart, Preußen Münster jubelte bei Wehen Wiesbaden. Keinen Sieger gab es zwischen dem FC Ingolstadt und den Würzburger Kickers.

Fortuna Düsseldorf ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet . Beim SV Waldhof Mannheim kämpfte sich die Mannschaft von Alexander Ende nach einem 0:2-Rückstand zwar zurück, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben.

Gelungener Saisonauftakt für den MSV Duisburg. Vor 25.406 Zuschauern im Wedaustadion schlugen die Zebras am ersten Spieltag der neuen Saison in der 3. Liga den Aufsteiger SV Meppen mit. Nach dem frühen Führungstreffer von Lex-Tyger Lobinger kontrollierten die Duisburger die Partie und legten nach dem Seitenwechsel doppelt nach. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht .

In der Folge verlagere sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld. Wirkliche Torraumszene gab es erst kurz vor der Pause wieder. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit legte Lokotsch mit der Hacke auf Sekulovic ab. Mit viel Tempo drang der in den Strafraum ein und versenkte in den Winkel. Der Jubel war kaum verklungen, als Würzburg zurückschlug. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte köpfte sich Omore selbst an und lenkte die Kugel dadurch über die Linie. Nach dem Seitenwechsel drängte Ingolstadt auf die erneute Führung, mit zunehmender Spieldauer hielt Würzburg aber immer besser dagegen. Weitere Tore gab es nicht mehr. Zufrieden mit dem Punkt machten sich die Kickers auf die überschaubare Heimfahrt.

Stark begann der der FC Ingolstadt im bayerischen Duell gegen Aufsteiger Würzburger Kickers. Immer wieder suchte der FCI mit langen Bällen den Weg nach vorn, ließ zunächst aber die notwendige Genauigkeit im Abschluss vermissen. Die Ingolstädter näherten sich dem Kasten von Kickers-Keeper Johann Hipper aber immer weiter an. Davide Sekulovic schickte Lars Lokotsch steil, der frei im Strafraum zum Schuss kam. Hipper bekam die Fingerspitzen noch an den Ball und lenkte selbigen gegen den Innenpfosten (10.). Kurz darauf hatte Lokotsch mehr Glück. Nach Zuspiel von Emre Gül musste er für den Führungstreffer nur noch den Fuß hinhalten (16.). Würzburg zeigte auch weiter Schwächen in der Defensive, die die Schanzer zunächst nicht ausnutzen konnten. Stattdessen klingelte es auf einmal auf der Gegenseite. Von der Grundlinie legte David Kinsombi auf Liam Omore zurück. Mit viel Gefühl leitete der zu Tarsis Bonga weiter, der sicher zum Ausgleich einköpfte (21.).

Für Preußen Münster begann die Drittliga-Saison nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga mit einem Erfolgserlebnis. Der früh eingewechselte Montell Ndikom sicherte den Preußen mit einem Doppelpack den 3:1-Erfolg beim SV Wehen Wiesbaden. Der erste Treffer gelang ihm nach einem haarsträubenden Fehler von Wehen-Schlussmann Florian Stritzel, der nach einem Rückpass die Kontrolle über das Spielgerät verlor und den heranbrausenden Ndikom übersah. Aus kurzer Distanz rauschte er in Richtung des Balles und drückte ihn über die Linie (27.). Kurz darauf war Stritzel erneut gefordert, dieses Mal hatten seine Vorderleute nicht aufgepasst. Im Duell gegen gegen Felix Higl behielt der Schlussmann die Oberhand (30.). Auf der Gegenseite machte Sommer-Zugang Sinan Karweina auf sich aufmerksam. Nach Steilpass von Justin Janitzek konnte der den Ball aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unterbringen (33.). Per Foulelfmeter sollte Wiesbaden vor der Pause aber noch der nicht unverdiente Ausgleich gelingen. Moritz Flotho behielt die Nerven und zimmerte den Ball in den rechten Winkel (37.).

Münsters Keeper Morten Behrens war nach der Pause gleich doppelt gefordert. Den Schuss von Ati Allah schnappte er aus der Luft (51.), den satten Distanzschuss von Max Brandt lenkte er mit einem schnellen Reflex noch über den Querbalken (52.). Es war die stärkste Phase der Hausherren, die Münster in der eigenen Hälfte einschnürten. Aus dem Nichts stand dann Ndikom erneut im Fokus. Aus kurzer Distanz konnte er dieses Mal aber keinen Treffer erzielen (70.). Sieben Minuten später wurde er dann von Brandt im Strafraum gehalten. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß, Ndikom trat persönlich an und schob unten links ein (77.). In einer unruhigen Schlussphase mit vielen Wechseln und Verwarnungen fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung bugsierte Marvin Schulz den Ball zum 3:1-Endstand über die Linie.

____ Jahn-Festspiele in Köln

Besser hätte die Spielzeit für den SSV Jahn Regensburg kaum starten können. Bei Viktoria Köln zeigte die Mannschaft einen fulminanten Auftritt und siegte verdient mit 5:2. Den besseren Start erwischten jedoch die Hausherren. Ein verunglückter Rückpass von Benedikt Bauer landete direkt vor den Füßen von Niklas Castelle. Jahn-Keeper Hannes Hermann überwand er, an Innenverteidiger Leopold Wurm war indes kein Vorbeikommen (5.). Der Jahn brauchte ein wenig, um in der neuen Saison anzukommen, meldete sich dann aber mit einem Lattenkracher von Lucas Hermes eindrucksvoll zu Wort (16.). Wenige Minuten später hatte Hermes mehr Glück. Flach und platziert traf er zum 1:0 für Regensburg (28.). Noch vor der Pause schnürte er den Doppelpack. Nach sehenswertem Zuspiel ließ er seinen Gegenspieler einfach stehen und erhöhte auf 2:0 (38.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Castelle aus elf Metern (53.), doch die Aufholjagd blieb aus. Stattdessen marschierte der Jahn weiter nach vorn. Adrian Fein leitete seinen Treffer zum 3:1 zunächst selbst ein, ehe er an der Strafraumkante von Nassim Boujellab mitgenommen wurde. Aus 16 Metern ließ er Arne Schulz keine Abwehrchance (58.). Für die Vorentscheidung sorgte schließlich David Philipp. Ein Steckpass nach schnell ausgeführtem Freistoß fand den Regensburger Offensivmann auf der rechten Seite. Mit viel Tempo zog er in den Strafraum und vollendete sicher (66.). Nach einem Foul an Hermes im Kölner Sechzehner gab es Strafstoß für die Gäste. Fein schnappte sich die Kugel und stellte auf 5:1 (74.). Das 2:5 durch Noah Maboulou in der Schlussphase war für die Viktoria kaum mehr als ein wenig Ergebniskosmetik (82.). ____ Blitz-Tor ohne Ertrag: Stuttgart dreht Rückstand gegen Havelse

Havelse startete rekordverdächtig. Bereits nach elf Sekunden traf Niklas Tauer per Volley. Den absoluten Ligarekord verpasste er damit nur knapp, brachte die Hausherren aber zunächst auf Kurs. In der Folge beschränkte sich der TSV zunächst auf die eigene Defensive und überließ den Schwaben mehr vom Ball. Ordentliche Möglichkeiten ergaben sich dennoch über Konter. Eric Voufack schloss etwas zu überhastet ab und übersah seinen besser postierten Mitspieler (21.). Schon in den späteren Zügen der ersten Hälfe zögerte Kwasi Wriedt zu lange mit einem Abschluss (34.). Stuttgart hatte bis dahin große Probleme, hinter die letzte Kette des TSV zu gelangen. Es brauchte also einen ruhenden Ball. Alexander Groiß zirkelte das Leder über die Mauer und an Omer Hanin vorbei ins Netz (42.). Man durfte meinen, dass die Schwaben nun mit Rückenwind aus den Kabinen kamen, doch es ging zunächst wieder in die andere Richtung. Wriedt legte den Ball per Kopf auf Jesse Tugbenyo ab, der freistehend zur erneuten Führung abschloss (49.). Die Stuttgarter taten sich daraufhin über weite Strecken wieder schwer. Erst nach einem feinen Pass von Nicolas Sessa herrschte wieder Gefahr. Tim van der Leij verwertete die Chance und sorgte für den erneuten Ausgleich (70.). Wenig später nutzen die Stuttgarter auch noch ein Geschenk von Havelse, nachdem Dennis Duah den Ball vor die Füße von Jarzinho Malanga klärte und dieser das Leder humorlos unter die Latte feuerte. Dabei sollte es bleiben. Stuttgart agierte über weite Strecken offensiv harmlos, entführte schlussendlich aber doch drei Punkte vom TSV. ____ Geglückte Rückkehr für Großaspach

Die SG Sonnenhof Großaspach ist zurück in Liga drei. Im Aufsteiger-Duell gegen Fortuna Köln war es der Treffer von Loris Maier, der nach 34 gespielten Minuten für die Entscheidung sorgte. Von der linken Seite kam die flache Hereingabe von Luca Molinari ins Zentrum, Maier visierte das lange Eck an und vollendete sehenswert (34.). Zuvor war auf dem Rasen wenig passiert. Beide Mannschaften wollten nach ihrer Rückkehr in die Liga hinten sicher stehen und tasteten sich entsprechend ab. Vor der Pause hatte Niklas Pollex die Chance, auf 2:0 zu erhöhen, sein Schuss von der Strafraumkante trudelte aber knapp am Pfosten vorbei ins Toraus (39.). Nach dem Seitenwechsel kam zunächst die Fortuna mit viel Schwung aus der Kabine, mit ihrem Offensivdrang konnten sie die SG-Defensive aber nicht überwinden. Die verpassten ihrerseits die Vorentscheidung, als Maier allein auf Kölns Schlussmann zustürmte, der den Lupfer des Angreifers dann aber noch parieren konnte (54.). Tim Rossmann konnte ebenfalls das Runde nicht im Eckigen unterbringen, sein Versuch rauschte knapp über den Querbalken (74.). Die Kölner konnten in der Schlussphase noch einmal gefährlich vor den gegnerischen Kasten kommen, der Ball touchierte noch den Pfosten (86.). Wenig später stand die Auftaktniederlage für das Team vom Mittelrhein fest. Deutlich gelöster war die Stimmungslage bei den Gastgebern, die mit einem Erfolgserlebnis in die Saison gestartet sind. Diese Duelle stehen am Sonntag an TSG Hoffenheim II - Hansa Rostock

____ 1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

____ Alemannia Aachen - SC Verl

Heute, 19:30 Uhr Alemannia Aachen Alemannia Aachen SC Verl SC Verl 19:30 live PUSH