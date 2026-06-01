Kantersieg für Hettenshausen und Torrausch in Rohrbach

Was für ein torreicher Saisonabschluss in der B-Klasse 3! Die Zuschauer erlebten am letzten Spieltag ein extremes Schützenfest mit zweistelligem Ausgang, ein völlig verrücktes Acht-Tore-Spektakel sowie ein unfassbares Drama im Tabellenkeller. Meister TSV Hohenwart II feiert mit 58 Punkten den verdienten Titel, während der FSV Pfaffenhofen/Ilm III (40 Punkte) als Tabellenzweiter den direkten Aufstieg in die A-Klasse perfekt macht. Dahinter verpassen der SV Fahlenbach II und der FC Hettenshausen II mit jeweils 36 Zählern den Sprung nach oben. Am Tabellenende gab der direkte Vergleich den endgültigen Ausschlag über Sein oder Nichtsein: Trotz des heroischen Derbysieges am Finalspieltag muss die SpVgg Langenbruck II aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegen den punktgleichen TSV Wolnzach II (beide 21 Punkte) den bitteren Gang in die C-Klasse antreten. Wolnzach rettet sich somit haarscharf auf Platz elf, während auch Pörnbach und Oberhaindlfing (je 22 Punkte) gerade noch den Kopf aus der Schlinge ziehen.

Ein extremes Schützenfest erlebten die lediglich 15 Zuschauer in Hettenshausen. Die Heimmannschaft war von der ersten Minute an drückend überlegen und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Den Torreigen eröffnete Niklas Gogoll bereits in der 13. Spielminute, ehe er noch vor der Pause auf 2:0 erhöhte (36.). Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Gästen alle Dämme. Mehmet Sahin (47.), Veysel Sentürk (54.) und ein Doppelschlag von Dominik Singer (57., 59.) schraubten das Ergebnis binnen kürzester Zeit auf 6:0 in die Höhe. Ein unglückliches Eigentor von Markus Fischer bescherte den Gästen in der 63. Minute den Ehrentreffer zum 6:1. Doch Hettenshausen dachte gar nicht daran, einen Gang zurückzuschalten. David Schätzl legte ebenfalls per Doppelpack nach (67., 72.), ehe erneut Gogoll mit seinem dritten Treffer (88.) und Michael Kislinger in der Schlussminute das zweistellige Resultat perfekt machten. Durch den Kantersieg springt Hettenshausen zum Saisonabschluss mit 36 Punkten auf Platz vier, während Oberhaindlfing mit weiterhin 22 Zählern die Spielzeit auf Rang neun beendet.

Ein völlig verrücktes Acht-Tore-Spektakel bekamen die 30 Zuschauer in Rohrbach geboten. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart, als Michael Glass bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Hohenwart schüttelte den Schock jedoch schnell ab, glich durch Matthias Dischner aus (10.) und drehte die Partie nach dem erneuten Rohrbacher Führungstreffer durch Dennis Helm (22.). Florian Gumbiller (31.) und Jonas Sanhieter (37.) sorgten für die 3:2-Pausenführung der Gäste. Im zweiten Durchgang entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Rohrbach bewies große Moral: Benjamin Federauer glich in der 72. Minute aus und Dennis Helm brachte die Heimelf mit seinem zweiten Tor in der 78. Minute wieder mit 4:3 in Front. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste. In der 84. Minute schlug Jonas Sanhieter erneut zu und rettete Hohenwart in einem packenden Finish das leistungsgerechte Unentschieden. Der souveräne Meister aus Hohenwart schließt die Saison damit mit beeindruckenden 58 Punkten ab, während Rohrbach mit nun 33 Punkten einen soliden fünften Platz in der Endtabelle belegt.

Ein echtes Kampfspiel auf Augenhöhe sahen die 35 Zuschauer in Uttenhofen. Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend, doch unmittelbar vor dem Pausenpfiff nutzte Todor Todorov eine Unachtsamkeit der Heimelf und traf in der Nachspielzeit (45.+2) zum 0:1 für Schweitenkirchen. Als Michael Steiner in der 58. Minute auf 0:2 erhöhte, schien die Partie vorzeitig entschieden. Uttenhofen steckte jedoch nicht auf und warf nun alles nach vorne. Roland Pfeiffenberger belohnte den Aufwand mit dem Anschlusstreffer in der 67. Spielminute. Die Heimmannschaft drückte weiter und belohnte sich schließlich in der 78. Minute, als Michael Fahn zum umjubelten 2:2-Ausgleich einschoss. In der Schlussphase bissen sich beide Offensivreihen an den kompakt stehenden Abwehrketten die Zähne aus. Uttenhofen verharrt durch die Punkteteilung zum Abschluss mit 28 Zählern auf dem sechsten Rang, während Schweitenkirchen mit 23 Punkten auf Platz acht ins Ziel läuft.

Eine hochgradig defensiv geprägte und zähe Partie sahen die 30 Zuschauer in Wolnzach. Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit hinweg auf Augenhöhe und lieferten sich intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Das Tor des Tages fiel bereits in der Anfangsphase: In der 13. Spielminute profitierte Franz Schubert von einem Abstimmungsfehler in der Gäste-Abwehr und traf zum 1:0 für Wolnzach. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste aus Reichertshausen alles nach vorne, bissen sich an der extrem kompakt stehenden Defensive der Heimmannschaft jedoch wiederholt fest und schafften es nicht mehr, den entscheidenden Punch im gegnerischen Strafraum zu setzen. Wolnzach sammelt durch den Heimsieg am Finalspieltag drei überlebenswichtige Punkte und rettet sich mit 21 Zählern auf Platz elf, weil man im entscheidenden direkten Vergleich gegenüber Langenbruck die Nase vorne hat. Reichertshausen beendet die Spielzeit mit 28 Punkten auf Platz sieben.

Einen am Ende souveränen Auswärtssieg bekamen die 30 Zuschauer in Pörnbach zu sehen. Die Gastgeber hielten im ersten Durchgang defensiv gut dagegen, mussten aber exakt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) durch einen Treffer von Thomas Schmid den bitteren 0:1-Rückstand hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel versuchte Pörnbach, spielerische Akzente zu setzen, schaffte es aber kaum, gefährlich vor das gegnerische Gehäuse zu kommen. Die Gäste agierten deutlich abgeklärter: Salih Can erhöhte in der 65. Minute auf 0:2 und zog der Heimelf damit endgültig den Zahn. Den Schlusspunkt unter eine einseitige zweite Halbzeit setzte Schener Tawfik in der 90. Minute mit dem Treffer zum 0:3-Endstand. Pfaffenhofen macht mit diesem Dreier und nun 40 Punkten den verdienten Aufstieg als Tabellenzweiter perfekt. Pörnbach hingegen zittert sich trotz der Niederlage mit 22 Punkten auf Platz zehn über die Ziellinie.

Ein emotionales und hart umkämpftes Derby erlebte die mit 80 Zuschauern vollbesetzte Kulisse in Fahlenbach. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Rasen und egalisierten sich über weite Strecken in intensiven Duellen im Mittelfeldzentrum. Die spielentscheidende Szene ereignete sich kurz vor dem Seitenwechsel: In der 42. Spielminute nutzte Patrick Kreutzer eine Unachtsamkeit in der Fahlenbacher Hintermannschaft eiskalt aus und markierte das 0:1 für Langenbruck. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf wütend auf den Ausgleich, lief sich aber immer wieder in der fehlerfreien und kompakt stehenden Defensive der Gäste fest, die den knappen Vorsprung clever über die Zeit rettete. Fahlenbach rutscht durch den herben Dämpfer am letzten Spieltag mit 36 Punkten auf Rang drei ab und verpasst den Aufstieg. Langenbruck feiert zwar einen heroischen Derbysieg zum Abschluss und zieht nach Punkten gleich, muss aber mit 21 Zählern aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs als Schlusslicht den bitteren Gang in die C-Klasse antreten.