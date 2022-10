Kantersieg für Hartpenning - Wörnsmühl revanchiert sich gegen Parsberg TSV gewinnt 8:2

Landkreis – Zwei Nachholspiele fanden am Donnerstag in den A-Klassen statt. Das neue Trainerteam des TSV Hartpenning feierte dabei in der Gruppe 12 einen soliden Einstand und gegen das Tabellenschlusslicht einen souveränen 8:2-Sieg. In der Gruppe 14 setzte sich Wörnsmühl knapp gegen Parsberg durch. Für die Parsberger steht schon das nächste Derby gegen den SV Miesbach II an. Das Spitzenspiel lockt aber am Sonntag in Schliersee. Der TSV empfängt als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SC Wall, beide könnten einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde machen.

Gruppe 12

TSV Hartpenning – TSV Sauerlach II 8:2 (2:1)

Tore: 1:0 Burggraf (5.), 1:1 Capocefalo (25.), 2:1 Haltmair (45.), 3:1 Bartsch (50./ET), 4:1 Burggraf (52.), 4:2 Weigel (54.), 5:2 Noderer (65.), 6:2/7:2/8:2 Zellermayer (71./73./80.).

Einen gelungenen Auftakt hat das neue Trainerteam des TSV Hartpenning gegen den TSV Sauerlach II gefeiert. Der Spielerrat, der bis zum Winter die Verantwortung übernimmt, durfte einen deutlichen 8:2-Sieg bejubeln. „Die erste Halbzeit war noch relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen für uns“, findet Georg Zinsbacher und bemängelt, dass Hartpenning die Angriffe nicht souverän genug ausgespielt hätte.