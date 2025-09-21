Kantersieg für Gladbach, RWE trotz BVB einen Punkt ab

Einen Punkt konnte Rot-Weiss Essen im Derby gegen Borussia Dortmund einfahren. Die Kicker von der Hafenstraße führten nach einem Treffer von James Gnagnon zur Pause mit 1:0, kassierten nach dem Seitenwechsel dann jedoch zwei Gegentore. In der Nachspielzeit glich Jamie Robert Olisemeka Nwofor noch aus und sicherte seinem Team damit einen Zähler. Nach Pausenrückstand hat die U19 von Bayer Leverkusen ihre Partie gegen den FSV Frankfurt noch gedreht und in einen 4:3-Sieg umgewandelt.

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag

Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen

Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz



9. Spieltag

Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund

Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen

Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum

So lief der Spieltag in der Gruppe I

Den perfekten Start in die Partie erwischte der FC Schalke 04 gegen den SV Meppen. Schon nach drei Minuten traf Luca Vozar zum 1:0 für die Knappen. Der SVM kassierte nur zwei Minuten später eine Rote Karte und war für die restlichen 85 Minuten in Unterzahl. Trotzdem gelang ihnen kurz darauf in Person von Matteo Kolhoff der Ausgleich (11.). Diego Backes brachte Königsblau vor der Pause erneut in Front (28.). Unmittelbar nach der Halbzeit sorgte Malik Tubic mit dem 3:1 für die Vorentscheidung (47.). In der Folge vergaben die Hausherren mehrere Großchancen. Luca Moes machte es mit dem Anschlusstreffer nach 70 Zeigerumdrehungen noch einmal spannend, Schalke spielte es aber souverän runter und behielt die drei Punkte.

Keinen Sieger gab es im Derby zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn (2:2), sowie zwischen Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Oberhausen (3:3). Einen Kantersieg fuhr indes der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Osnabrück ein und sicherte damit den zweiten Tabellenplatz hinter S04. Nach Toren von Iaia Manco Danfa (17./47.) und Taavi Koukkumäki (28./30.) stand es kurz nach der Pause schon 4:0. Zwar konnte Osnabrück noch einmal verkürzen, doch Sulo Ketola sorgte in der Schlussphase für den 5:2-Endstand.