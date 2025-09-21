Kantersieg für Gladbach, RWE trotz BVB einen Punkt ab

Bereits der 7. Spieltag wartete auf die U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und auch da standen wieder einige spannende Duelle an. Die Duelle der Gruppe G fanden bereits am Samstagvormittag statt. Der MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf feierten klare Siege, der 1. FC Köln setzte sich im Derby durch. In der Gruppe H holte Rot-Weiss Essen ein Remis gegen den BVB-Nachwuchs, Borussia Mönchengladbach gelang ein Kantersieg gegen den VfL Osnabrück.
Vor einer stattlichen Kulisse von 500 Fans hat der 1. FC Köln das Stadtderby gegen Viktoria Köln für sich entschieden. Der amtierende Deutsche Meister tat sich dabei aber alles andere als leicht und gewann letztlich denkbar knapp mit 1:0. Jason Manuel Ponente Ramirez erzielte nach 64 Minuten den einzigen Treffer der Partie. Eine klare Angelegenheit war dagegen das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen. Hier führte die Fortuna nach Toren von Levi Fritz Mentzel (7.) und einem Doppelpack von Anas Slimani (21.(22.) schon Mitte der ersten Hälfte mit 3:0. Kurz nach der Pause gelang den Gästen aus der Kaiserstadt zwar der Anschlusstreffer, mehr war für die Alemannia aber nicht drin.
Einen Kantersieg feierte der MSV Duisburg im Heimspiel gegen die SV Elversberg. Zur Pause stand es nach Torerfolgen von Ole Rinke (21.), sowie Sejoba Barnes (43.) 2:0 für die Zebras. Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Feld. Marko Pavlovic (61.) und Hannes Krasenbrink (69.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Kurz vor dem Schlusspfiff kam die SVE durch Berke Tundzha immerhin noch zum Ehrentreffer (86.),
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
So., 28.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FSV Mainz 05
So., 28.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg
Einen Punkt konnte Rot-Weiss Essen im Derby gegen Borussia Dortmund einfahren. Die Kicker von der Hafenstraße führten nach einem Treffer von James Gnagnon zur Pause mit 1:0, kassierten nach dem Seitenwechsel dann jedoch zwei Gegentore. In der Nachspielzeit glich Jamie Robert Olisemeka Nwofor noch aus und sicherte seinem Team damit einen Zähler. Nach Pausenrückstand hat die U19 von Bayer Leverkusen ihre Partie gegen den FSV Frankfurt noch gedreht und in einen 4:3-Sieg umgewandelt.
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz
9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum
Den perfekten Start in die Partie erwischte der FC Schalke 04 gegen den SV Meppen. Schon nach drei Minuten traf Luca Vozar zum 1:0 für die Knappen. Der SVM kassierte nur zwei Minuten später eine Rote Karte und war für die restlichen 85 Minuten in Unterzahl. Trotzdem gelang ihnen kurz darauf in Person von Matteo Kolhoff der Ausgleich (11.). Diego Backes brachte Königsblau vor der Pause erneut in Front (28.). Unmittelbar nach der Halbzeit sorgte Malik Tubic mit dem 3:1 für die Vorentscheidung (47.). In der Folge vergaben die Hausherren mehrere Großchancen. Luca Moes machte es mit dem Anschlusstreffer nach 70 Zeigerumdrehungen noch einmal spannend, Schalke spielte es aber souverän runter und behielt die drei Punkte.
Keinen Sieger gab es im Derby zwischen Preußen Münster und dem SC Paderborn (2:2), sowie zwischen Arminia Bielefeld und Rot-Weiß Oberhausen (3:3). Einen Kantersieg fuhr indes der Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Osnabrück ein und sicherte damit den zweiten Tabellenplatz hinter S04. Nach Toren von Iaia Manco Danfa (17./47.) und Taavi Koukkumäki (28./30.) stand es kurz nach der Pause schon 4:0. Zwar konnte Osnabrück noch einmal verkürzen, doch Sulo Ketola sorgte in der Schlussphase für den 5:2-Endstand.
8. Spieltag
Sa., 27.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - VfL Osnabrück
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Meppen
So., 28.09.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
So., 28.09.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07
9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen