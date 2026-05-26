Kantersieg für Friedrichshofen und Heimsieg in Gerolfing

Was für ein turbulenter Spieltag in der Liga! Während der VfB Friedrichshofen die Konkurrenz mit einem zweistelligen Schützenfest regelrecht überrollte, feierte der FC Gerolfing II einen souveränen Heimerfolg vor einer großen Zuschauerkulisse. Auf anderen Plätzen ging es nicht weniger heiß her: Packende Offensivschlachten, bittere Platzverweise und ein unglückliches Eigentor sorgten für jede Menge Gesprächsstoff.

Die Zuschauer in Karlshuld bekamen eine hochunterhaltsame und offene Visitenkarte beider Mannschaften geboten. Die Gäste aus Ingolstadt erwischten den perfekten Start: Bereits in der 4. Spielminute brachte Andrii Sapunov sein Team in Führung. Die Heimelf zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und schlug durch Sascha Feger (17.) zum Ausgleich zurück. Nur elf Minuten später war es erneut Sapunov, der die DJK wieder in Front schoss (28.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Jannik Mattes der vielumjubelte erneute Ausgleich zum 2:2 für die Karlshulder Reserve (44.). Das entscheidende Tor des Tages fiel kurz nach dem Seitenwechsel: Leo Schwarzbauer erzielte in der 53. Minute den 3:2-Siegtreffer für die DJK Ingolstadt. Karlshuld rannte in der Folge vergeblich an.

Der TSV Ober- Unterhaunstadt II feierte einen ungefährdeten und auch in der Höhe verdienten 4:0-Erfolg gegen den TSV Egweil. Die Gastgeber dominierten von Beginn an, mussten aber bis zur 30. Minute warten, ehe Melih Acar die Überlegenheit in Zählbares ummünzte und zum 1:0 traf. Egweil hielt danach defensiv lange dagegen, brach jedoch in der Schlussphase komplett ein. Valentin Rehberg sorgte in der 70. Minute mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Danach schlug die Stunde von Raul Hirsch, der mit einem späten Doppelpack (79. und 88. Minute) das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe schraubte.

Der ST Kraiberg entführte dank einer abgezockten Leistung und Matchwinner Ahmed Muhumed Hassan drei Punkte vom TV 1861 Ingolstadt. Hassan brachte die Gäste in der 23. Minute in Führung. Die ohnehin schwere Aufgabe für den TV 1861 Ingolstadt wurde in der 35. Minute noch komplizierter, als Alex Esipenko vorzeitig mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In Unterzahl kämpften die Ingolstädter zwar wacker, konnten die gegnerische Abwehr jedoch nicht entscheidend knacken. Erneut Hassan machte in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer zum 0:2 endgültig den Deckel auf die Partie.

Vor der stattlichen Kulisse von 200 Zuschauern lieferte die Zweitvertretung des FC Gerolfing eine extrem abgeklärte Leistung ab. Nach einer knapp halbstündigen Abtastphase brach Michael Baier in der 28. Minute den Bann und erzielte das 1:0 für die Heimelf. Mit dieser knappen Führung ging es auch in die Kabinen. Im zweiten Durchgang kontrollierte Gerolfing das Geschehen und legte nach: Florian Uslar erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Fernando Znidar in der 75. Minute mit dem Treffer zum 3:0-Endstand. Hundszell fand an diesem Tag kein Durchkommen gegen die stabile Defensive der Hausherren.

Der VfB Friedrichshofen feierte ein historisches Schützenfest und fertigte die komplett überforderte Reserve des TSV Ingolstadt Nord mit 12:0 ab. Bis zur 27. Minute hielten die Gäste die Null, doch ein verwandelter Foulelfmeter von Florian Berthold brach den Damm. Danach rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Gästetor. Frank Paetzold (32.) und ein Doppelpack von Alexander Bolich (34., 45.) sorgten für den 4:0-Pausenstand. Nach dem Wiederanpfiff brachen bei den Gästen alle Dämme, als Friedrichshofen im Minutentakt traf. Paetzold (46., 59.), Berthold (47.), Niels Rading (60., 66.), Dominik Schwendl (71.) und Lucas Schröfelbauer (75.) schraubten das Ergebnis in den zweistelligen Bereich. Den Schlusspunkt setzte Alexander Bolich mit seinem dritten Treffer in der 78. Minute zum 12:0.

In einer engen und umkämpften Begegnung setzte sich die Reserve des TSV Ingolstadt-Etting hauchdünn mit 2:1 beim FC Nassenfels durch. Das Spiel begann für die Gastgeber denkbar unglücklich: Marco Drotleff fälschte den Ball in der 9. Minute ins eigene Netz zur Ettinger Führung ab. Nassenfels steckte nicht auf und belohnte sich exakt mit dem Pausenpfiff, als Michael Donabauer zum 1:1-Ausgleich traf. Im zweiten Spielabschnitt entwickelte sich eine zähe Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatten die Gäste für sich: Tobias Kaczynski erzielte in der 72. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand, den die Ettinger danach leidenschaftlich über die Zeit verteidigten.