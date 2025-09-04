Kantersieg für FCS gegen gestresste Neunkircher

Drittligist 1. FC Saarbrücken blieb im Test-Jubiläumsspiel als Gast von Ex-Bundesligist Borussia Neunkirchen klarer Sieger. Am Ende stand ein deutlicher 8:0 (3:0)-Sieg für das Team von Trainer Alois Schwartz. Die Gäste bauten auf viele Spieler, die in der Liga nicht so oft zum Einsatz kommen. So stand Tim Paterok im Tor, und auch die in der Liga selten eingesetzten Robin Bormuth, Amine Groune, Maurice Multhaup, Patrick Schmidt und Luca Wollschläger kamen von Beginn an zum Zug. Neunkirchen spielte noch 23 Stunden zuvor in der Schröder-Saarlandliga auf dem benachbarten Kunstrasen gegen die SG Marpingen-Urexweiler. Bis zur Pause trafen Dominic Baumann (30.) sowie Wollschläger (31. und 40.). Nach dem Wechsel ließen die Kräfte bei den lupenreinen Amateuren immer mehr nach, Groune erhöhte auf 0:4 (53.), Patrick Schmidt machte die Hand (62.) und Groune das halbe Dutzend (70.) voll. Dem gut aufgelegten Groune gelangen dann in der 77. und 79. Minute noch zwei weitere Treffer.

FCS-Trainer Alois Schwartz durfte auf Geheiß der Pressestelle nach dem Spiel kein Interview geben. Borussen-Trainer Jan Berger sagte: "Ich fand, dass wir 60 Minuten ein ordentliches spiel machten, die Zuschauer haben unseren Willen gemerkt. wir hatten dann noch ein wenig Schaulaufen. Leider haben sich die schlimmen Befürchtungen bei Niklas Backes bewahrheitet, er hat einen Achillessehnen-Teilabriss und wird uns Monate fehlen. Norman Schmitt, Muhittin Bastütk fehlt mit Innenbandriss, Christoph Stemmler hat einen Kreuzbandriss, Dominik Cullmann hat Oberschenkelprobleme. Einige hatten auch gestern schon 90 Minuten gespielt".