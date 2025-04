Kantersieg für die SGM Beuren/Rohrdorf

SGM Beuren/ Rohrdorf : SGM Waltershofen/ Immenried

Beim Heimspiel der SGM in Rohrdorf war der ganz klare Plan der Heim Mannschaft nach 4 Sieglosen Liga Spielen wieder 3 Punkte einzufahren. Dies merkte man, die SGM war von Anfang an Spielbestimmend und machte Druck auf den ersten treffer, dieser viel auch durch Manu Bo in der fünften Minuten nach einer Ecke. Waltershofen kam dann etwas besser ins Spiel und näherte sich dem Tor der Heim Mannschaft an. In der 22. Minute konnte dann Albi, durch einen Elfmeter, auf 2:0 erhöhen. Fünf Minuten später gab es erneut Elfmeter(Handspiel) den erneut Albi im Tor unter brachte. Beuren hatte nun das Spiel voll im Griff und konnte durch 2 Eckbälle in der 40. Und 45. Minute auf 5:0 erhöhen, jeweils wieder durch Manu Bodenmüller. In der 65. Minute konnte erneut Manu Bo, der einen Sahnetag erwischte, mit einem direkten Freistoß in den Winkel auf 6:0 erhöhen. Die Gäste konnten dann in der 80. Minute noch den Ehren Treffer erzielen, den die SGM aber auch nicht gut verteidigt. In der Nachspielzeit wurde es dann noch hitzig und Lamin lässt sich noch zu einer unnötigen roten Karte locken. Der SGM tat der Sieg gut, und kann hoffentlich den Schwung mit in die nächsten Partien nehmen.