Kantersieg für die SG Silbersee

Die offensiv eingestellte SG ging bereits in der vierten Minute durch einen Elfmeter von Simon Gerhardinger in Führung, nachdem der schnelle Julian Ringelstetter im Strafraum gefoult wurde. Weitere Chancen vergaben Stefan Müller, Dominik Voith und Simon Gerhardinger gegen die offene Stullner Abwehr bzw. scheiterten an Gästetorwart Stoyanov. In der 25. Minute erlief Mittelstürmer Voith eine Rückgabe und versetzte TW Stoyanov zum 2:0. Zehn Minuten später bereits das 3:0 wieder durch Voith nach Steilpass von Stefan Müller. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser auf, allerdings ohne zwingende Torchancen. Bei Kontern der Platzherren scheiterten Stefan Müller und Stefan Vögl am Stullner Torhüter. Mittelfeldgestalter Müller gelang in der 60. Minute das 4:0 mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze. Den fünften Treffer markierte der neben Stefan Müller beste Spieler auf dem Platz, Dominik Voith, nach Steilvorlage von Müller. Kurz vor Schluss gelang den nicht aufsteckenden Gästen der Ehrentreffer, als Fabio Cordio Nachwuchstorwart Franz Zilk mit einem Freistoß ins kurze Eck überraschte.