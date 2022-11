Kantersieg für die "1B"

Beide Teams fuhren am vergangenen Sonntag zu Auswärtsspielen, jedoch an unterschiedliche Orte. Die „1B“ wurde von der SGM WRZ Unified empfangen, die „1A“ gastierte am „Schwäbischen Meer“ bei den Sportfreunden Friedrichshafen.

Die „1B“ startete um 12:30 in Ihr Spiel gegen die Unified Mannschaft der SGM WRZ. Es dauerte keine fünf Minuten, bis das Team um das Trainerduo Kraus-Wiest in Führung ging. Nach starkem Lauf und Flanke durch Louis Stärk nickte Kevin Schwarz den Ball, in der 3. Spielminute, ein. In der 8. Spielminute traf Louis Stärk nach Vorlage durch Lukas Christ zum 0:2. In der 15. Spielminute leistete Noah Weber durch einen exzellenten Pass Vorarbeit für Franz Steiner, welcher zum 0:3 einnetzte. Jan Kreidler, kurz zuvor in die Partie gekommen, blieb nach einem erneut guten Ball von Weber cool und netzte in der 35. Spielminute zum 0:4 ein. In der 30. Spielminute gab es einen Strafstoß für die Hausherren, Keeper Louis Günkinger zeigte jedoch keine Nerven und lenkte den Ball an den Pfosten. Drei Minuten später antworteten die Kurstädtler auf ihre eigene Art. Die Kombination aus einem Pass von Weber und der Kaltschnäuzigkeit von Kreidler führte zum 0:5 Pausenstand.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Louis Stärk zum 0:6. In der 58. Spielminute bediente dieser Franz Steiner, der auf 0:7 erhöhte. Das Dreamteam dieses Spiels ware aber zweifelsohne Noah Weber und Jan Kreidler. In der 65. Minute der erneut starke Ball von Weber und der erneut kaltschnäuzige Abschluss von Kreidler zum 0:8. Drei Minuten später war Noah Weber nun der Torschütze, nach Vorlage durch Emre Aydin. In der 72. Spielminute erneut Strafelfmeter für die Gäste, die dieses Mal die Chance nutzten und den 1:9 Ehrentreffer erzielten. Fünf Minuten später machte Franz Steiner, nach Vorlage durch Noah Weber, den Spielstand zweistellig und traf zum 1:10 Endstand.

Eine starke Leistung gegen den bisherigen „Tabellenführerschreck“ bescherte den Jungs vom FVW einen Kantersieg.