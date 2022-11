Kantersieg für die "1A"

Beide Teams fuhren am vergangenen Sonntag zu Auswärtsspielen, jedoch an unterschiedliche Orte. Die „1B“ wurde von der SGM WRZ Unified empfangen, die „1A“ gastierte am „Schwäbischen Meer“ bei den Sportfreunden Friedrichshafen.

Um 14:30 startete die „1A“ in die Partie in Friedrichshafen.

Hier dauerte es länger als bei der „1B“ um in Führung zu gehen. Chancen waren jedoch genug vorhanden. Trotzdem kam es erst in der 13. Spielminute durch ein Tor von Pascal Stokic zum Führungstreffer. Zuvor gegangen war ein starker Lauf auf die Grundlinie und ein Querpass durch Janik Grabherr. Der FVW fortan die spielbestimmende Mannschaft. Nach Vorarbeit durch Tolga Bengi spitzelte Robin Olschewski den Ball in der 25. Spielminute zum 0:2 ein. Nur zwei Minuten später durften die Kurstädtler erneut jubeln. Nach starker Vorarbeit durch Xaver Maier traf Max Wiest zum 0:3. In der 36. Spielminute trat Stokic zum Freistoß an. Abgefälscht und unhaltbar für den Keeper landete er hinter der Linie. Drei Minuten später diente ein langer Handabschlag von Keeper Onur Baran Luis Manz als Vorlage. Manz tankte sich durch 4 Gegenspieler durch und schließt cool in untere, linke Toreck ab und erzielt somit den 0:5 Halbzeitstand.

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, entschied der Unparteiische zurecht auf Strafstoß nach Foul an Tolga Bengi. Dieser trat selbst an, schoss den Ball aber unglücklicherweise übers Tor der Häfler. In der zweiten Hälfte fand das Spiel fast ausschließlich in der Hälfte der Gastgeber statt. Die Jungs vom FVW ließen einige Chancen liegen. Es dauerte bis zur 70. Spielminute, bis Pascal Stokic in Pascal-Stokic-Manier einen Freistoß aus seiner Lieblingsposition heraus ins Tor der Gäste donnerte. Sieben Minuten später folgte ein unwiderstehlicher Steckpass von Stokic auf Manz, welcher den Ball kaltschnäuzig verwandelte. Erneut war es Manz, der in der 83. Spielminute den 0:8 Endstand besiegelte. Zuvor ein starker Lauf und einen beeindruckende Flanke durch Lukas Christ.

Die „1A“ gewinnt völlig verdient in Friedrichshafen, obwohl das ein oder andere Tor noch im Bereich des Möglichen gewesen wäre.