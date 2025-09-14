Kantersieg für den SV Obertraubling

Die Anfangsphase der Partie war von vorsichtigen Offensivaktionen geprägt. Nach 4 Minuten verzeichnete Obertraubling den ersten Abschluss, doch Barbings Keeper M. Daferner (heute als Torwart Premiere) hatte keinerlei Mühe. Kurz darauf, neunte Spielminute setzte Barbings Andreas Kaiser zu einem sehenswerten Solo an, der Abschluss blieb jedoch erfolglos.



In der Folge kam Barbing etwas besser ins Spiel: Die Kombination über die Nummern 11 M. Schnabel und Jonas Lang endete zunächst im Toraus, auch die anschließende Ecke brachte nichts ein. Obertraubling antwortete mit schnellen Kontern, doch die Schüsse gingen gleich zweimal deutlich über das Tor. Die größte Möglichkeit bis dahin hatten die Gastgeber in der 18 Minute, als das Tor leer stand – die Führung blieb jedoch liegen.



Fast im Gegenzug verpassten Barbings Lang und Florian Semsch die eigene Chance. Nur eine Minute später versuchte es Schnabel mit einem Schuss aus der Distanz, der jedoch vorbeiging. Auch ein Freistoß von Kaiser in der 20. Minute blieb ungefährlich.



Dann fiel die Führung: In der 27. Minute kombinierte Barbing stark – Eugen Frei legte ab, Lang lässt clever durch, und Daniel Klemm vollendete sehenswert ins linke Dreieck zum 0:1. Zwei Minuten später wiederholte sich der Spielzug fast identisch, diesmal setzte Lang den Ball jedoch über das Tor.



Obertraubling drängte nun auf den Ausgleich: Erst rettete Barbings Keeper Daferner spektakulär, dann landete ein Kopfball der Hausherren am Pfosten. Kurz darauf war es aber soweit: In der 32 Minute erzielte Obertraubling Andre Lang das 1:1. Direkt im Anschluss wechselte Barbing dreifach.



Die Gäste versuchten, erneut die Führung zu erzwingen: Ein Freistoß von Klemm blieb ungefährlich, Michael Mainka scheiterte in der 35 Minute. Ein vermeintlicher Treffer von Lang nach Vorlage schöner Vorlage von Pawellek wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Auf der Gegenseite setzte Obertraublings Christoph Pammer einen Freistoß knapp neben das Tor.

Dann die Wende: Ein langer Ball in die Spitze fand erneut Obertraublings Nr. 22 Andre Lang, der eiskalt zur 2:1-Führung traf. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Halbzeit.



Zweite Halbzeit

Die Gastgeber kamen furios aus der Kabine: Bereits in der 52. Minute erhöhten sie auf 3:1. Nur sechs Minuten später folgte das nächste Tor, und wiederum acht Minuten danach hieß es bereits 5:1.



Barbing gab sich jedoch nicht geschlagen: Ihre Nr. 17 Mainka traf postwendend zum 5:2 Anschlusstreffer. Anschließend noch ein Versuch von der Strafraumgrenze von Martin Schuderer aber sein Schuss zu zentral auf den Torwart und somit kein Problem für diesen. Doch Obertraubling ließ ebenfalls nicht locker: Eine Flanke von Tobias Hammerschick fand einen Abnehmer, und das nächste Tor fiel 6:2. Nur drei Minuten später nutzten die Hausherren einen Ballverlust im Mittelfeld und erhöhten auf 7:2. Die Partie war da natürlich entschieden. Es kann dann noch zu einigen unnötigen Nicklichkeiten, die vorallem auf Seiten der Barbinger Florian Semsch zu spüren bekam und dann nach 78. Minuten auch verletzungsbedingt ausgewechselt werden musst.



Danach plätscherte die Partie aus, ehe der Schiedsrichter Hubert Schmidt die Begegnung abpfiff.



Fazit

Obertraubling drehte die Partie nach frühem Rückstand und zeigte besonders in der zweiten Halbzeit eine starke Offensivleistung. Barbing hielt lange gut mit, konnte aber vorallem in der ersten Halbzeit die Chancenverwertung nicht nutzen und konnte dann nach der Pause nicht mehr entscheidende Akzente setzen. Für Barbing geht es dann am nächsten Samstag um 16 Uhr weiter. Gegner ist Türk Genclik Regensburg. Obertraubling spielt bereits am Freitag beim VFR Regensburg.