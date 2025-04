Kantersieg für den KOL-Meister VfB Ginsheim

Der KOL-Meister konnte bei der Partie gegen den SV Erzhausen fünf Tore erzielen. – Foto: Norbert Kaus

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 1:1-Unentschieden gegen den VfR Groß-Gerau II verpasste es die SG Dornheim in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau im Abstiegskampf weiteren Boden gutzumachen. Für Olympia Biebesheim (1:3 gegen SG Arheilgen) wird der Vorsprung auf die Abstiegsränge immer kleiner. Während der TSV Goddelau trotz guter Leistung dem Tabellenzweiten SV Hellas Darmstadt (0:1) unterlag, verabschiedete sich die SKG Walldorf mit einer 0:5-Niederlage beim SV Germania Eberstadt aus dem Aufstiegsrennen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

In einem Derby mit wenig spielerischem Niveau musste sich Dornheim mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Groß-Gerauer waren über die gesamte Spielzeit überlegen, konnten sich aber nur wenige gute Einschussmöglichkeiten erspielen. Vor dem gegnerischen Gehäuse zeigte sich VfR II zu verspielt. Dornheim dagegen setzte auf das Spiel gegen den Ball und war mit Kontern immer gefährlich. „Wir haben die besseren Torchancen, sind aber mit dem Punktgewinn zufrieden“, zeigte sich SG-Trainer Tom Schmuck nicht unzufrieden, obwohl der angestrebte Dreier nicht gelang. Bei Groß-Gerau fehlte in der Offensive die Zielstrebigkeit, um die Dornheimer Defensive ernsthaft in Gefahr zu bringen. Tore: 1:0 Schaffner (38.), 1:1 Lucente (53.).

Mit drei Treffern war Torjäger Jaden Meyer wieder einmal der Unterschiedsspieler beim KOL-Meister. Die Ginsheimer waren erwartungsgemäß gegen den Aufsteiger die überlegene Mannschaft und setzten sich sicher durch. Trotz der Unterlegenheit steckte Erzhausen nicht auf, konnte trotz großen Einsatzes den verdienten Ginsheimer Dreier aber nie in Gefahr bringen. Tore: 1:0, 3:0, 4:0 Meyer (27., 41., 52.), 2:0 Özer (33.), 5:0 Ruder (88.).

Trotz der erneuten Niederlage sah Max Gewalt, zweiter Vorsitzender von Biebesheim, eine Steigerung gegenüber den vergangenen Spielen. In den ersten 45 Minuten war kein Leistungsunterschied zwischen den beiden Mannschaften zu erkennen. Erst im zweiten Abschnitt zeigte sich, dass Arheilgen besser besetzt ist und clever die Partie für sich entschied. Aufgrund der Personalprobleme kamen bei Biebesheim wieder einige Spieler aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Tore: 0:1 Schmidt (12.), 1:1 Zimmermann (24.), 1:2 Tim Zeising (71.), 1:3 Siyum (85.).

Trotz einer guten Leistung blieb Goddelau ohne Punkte. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht, Hellas war aber cleverer“, so der Riedstädter Trainer Kevin Halla. Besonders im ersten Abschnitt konnte Goddelau die Begegnung ausgeglichen gestalten. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Hellas Darmstadt und kam zu einigen Möglichkeiten. „Hellas hat das Spiel verdient gewonnen, unser Team hätte aber aufgrund des großen Einsatzes auch einen Punkt verdient gehabt“, so Halla. In der Offensive konnte der TSV schlicht zu wenig aus den Einschussmöglichkeiten machen. Tor: 0:1 Imamovic (78.).

Mit einer guten Vorstellung verdient sich Eberstadt den Sieg auch in der Höhe. Vor allem nach der Pause waren die Eberstädter deutlich überlegen und verwerteten ihre Möglichkeiten. „Obwohl nicht alles rund lief“, war Önder Durak, Sportlicher Leiter von Eberstadt, zufrieden. Walldorf zeigte sich überraschend harmlos und hätte sogar noch deutlicher unterliegen können. Tore: 1:0, 2:0 Hellmuth (12, 82.), 2:0 Ganschinietz (73.), 3.0 Barth (90.), 4:0 Schwamberger (90.+3).