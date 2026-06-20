Kantersieg für den FC Mintraching

Mintraching bestach heute bei selbst in den Abendstunden noch heißen 33 Grad, durch eine brutale Effektivität und gute Kombinationen in den eigenen Reihen. Immer wieder wurden die schnellen Stürmer durch Steckpässe und Diagonalbälle gut in Szene gesetzt und so vollendeten sie einige ihrer Tore. Selbst ein gehaltener Elfmeter von Barbings Robert Könitzer konnte nichts daran ändern. Ein absolut verdienter Sieg des FC Mintraching.