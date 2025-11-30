Kantersieg für den DSV 1900 - 9:0 gegen SuS 21

DSV 1900 fährt Kantersieg ein: 9:0 gegen SuS 21 Oberhausen

Der DSV 1900 legte von Beginn an los wie eine Maschine: Die Defensive stand sicher, die Offensive setzte gnadenlos nach und nutzte (fast) jede Gelegenheit. Bereits in der sechsten Minute traf Andre Meier zum ersten Mal, und es folgte ein Doppelschlag durch Kadir Yildirim (21.) und Noel Felten (27.), die das Spiel früh beruhigten. An allen drei Toren war Kadir Yildirim beteiligt. Nach der 3:0-Führung sah SuS 21 Oberhausen Kapitän Marco Matuszzak (30.) die rote Karte.

Nach dem Wiederanpfiff legte Kadir Yildirim zweimal nach und stellte auf 4:0 (48.) sowie 5:0 (50.) – eine Vorentscheidung, die SuS 21 Oberhausen jegliche Hoffnung nahm. In der 68. Minute vergrößerte Benedikt Thülig auf 6:0, Jan Stuber machte wenig später den siebten Treffer im Vollsprint perfekt (69.), wir taufen ihn gerne als „Stubermeyang“. Die beiden letzten Treffer legte Thomas Kirsch noch auf. Mahmut Savci setzte in der 71. Minute mit dem 8:0 noch einen drauf. Den krönenden Abschluss gab erneut Kadir Yildirim in der 80. Minute zum 9:0-Endstand.

Fazit:

Über weite Strecken eine dominante Leistung des Duisburger SV 1900. Mit diesem Kantersieg klettert der DSV 1900 auf Platz zwei in der Tabelle – ein starkes Signal an die Konkurrenz. Die Heimfans können stolz auf diese geschlossene Mannschaftsleistung sein. Weiter so!

Aufstellung:

DSV 1900: Timo Mohr, Jan Stuber, Alexander Klug, Youmssi Fotso, Julian Grevelhörster, Thomas Kirsch, Kevin Sonneveld, Nico Klotz (63. Jan Zuweis), Andre Meier (72. Mahmut Savci), Noel Felten (62. Benedikt Thülig), Kadir Yildirim. Trainer: Sergio Pinto Cruz + Damian Opdenhövel

SuS 21 Oberhausen: Kai Habendorf, Kevin Skoda, Gino Priszma, Niko Lazar, Tom Schulokat, Marco Matuszzak, Leo Prinz, Akin Aslantin, Jonas Florczak, Justin Wunder, Benludvig Elad. Trainer: Dejan Delic