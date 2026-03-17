Kantersieg für Borussia-Frauen im Tabellenkeller

Für den dritten Treffer sorgte schließlich Sam Drissen kurz vor der Pause. Ein Fallrückzieher von Suus van der Drift landete am Pfosten, von dem der Ball zurück vor das Tor sprang und Drissen nur noch einschieben musste (37.). Nur wenige Minuten später scheiterte Imke Kessels per Kopf aus kurzer Distanz an Schönwetter (40.).

Borussia verlässt die Abstiegszone

Das Team von Trainer Jonas Spengler machte nach dem Seitenwechsel dort weiter, wo es aufgehört hatte. In der 49. Minute setzte Mittelstürmerin Lili Jones-Baidoe im Zweikampf gut nach, eroberte den Ball vor dem Strafraum und traf anschließend zum 4:0. Wenig später erhöhte Giesen nach einer Flanke aus 13 Metern auf 5:0 (53.) In der Folge verflachte die Partie etwas. Wolfsburg war bemüht, noch einmal ins Spiel zu finden, wurde jedoch nur selten gefährlich. Wenn es brenzlig wurde, war Borussia-Rückhalt Jil Frehse zur Stelle (67./78.).

„Für uns war heute vor allem wichtig, nach der schwierigen Phase den zweiten Sieg in Folge zu holen. Die Mannschaft ist mit einer sehr hohen Intensität ins Spiel gegangen und hat sofort gezeigt, dass wir zu Hause im Grenzlandstadion gegen keinen Gegner zurückstecken. Dadurch sind wir früh zu unseren Toren gekommen“, sagte Spengler nach der Partie. Nach dem 5:0 habe man aber doch an Intensität eingebüßt: „Das müssen wir klar analysieren. Dennoch: Der Sieg ist für uns sehr wichtig und das war heute eine tolle Leistung der Mannschaft“, lobte Spengler.