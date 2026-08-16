Kantersieg für Aufsteiger - Sonthofen gewinnt deutlich - 0:6

Ein gelungener Abend für die Mannschaft um Doppeltorschütze Zimmermann (9); gebrauchter Abend für Jetzendorf – Foto: Bruno Haelke

Bobingen schießt sich in Feierlaune

Gegen den bärenstarken Aufsteiger TSV Bobingen hat der TSV Jetzendorf sein Heimspiel im Lorenz-Wagner-Stadion am Freitagabend deutlich mit 1:5 verloren. Nach der frühen Führung durch einen Foulelfmeter von Tim Greifenegger (19.) wirkte Jetzendorf zunächst sicher, doch die Bobinger konnten noch vor der Pause durch ein Eigentor von Jeremy Manhard (23.) und den Treffer von Mattis Junker (42.) das Spiel drehen und in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel drehte Bobingen weiter auf: Georg Zimmermann erzielte binnen zwölf Minuten zwei Tore zum 1:4 (54., 66.), ehe John Aßbeck in der 77. Minute den Endstand markierte. Jetzendorf, das zwischenzeitlich sogar auf die Führung gehofft hatte, musste sich am Ende einer hoch effizienten Gäste-Elf beugen, die ihre Chancen konsequent nutzte und sich damit auf einem starken dritten Platz wiederfindet. Für Jetzendorf war es bereits die zweite Heimniederlage der Saison, während Bobingen mit dem Auswärtssieg den dritten Saisonsieg feierte und sich als Aufsteiger allemal einen Namen in der Liga macht.

Tore: 1:0 Tim Greifenegger (19., Foulelfmeter), 1:1 Jeremy Manhard (23., Eigentor), 1:2 Mattis Junker (42.), 1:3 Georg Zimmermann (54.), 1:4 Georg Zimmermann (66.), 1:5 John Aßbeck (77.)



Aufstellung TSV Jetzendorf: Manhard, Rist, Nefzger, Greifenegger, Kothmair, Willibald (89. Magiera),Endres (76. Walonka), Schröder (78. Schreier), Heckmeier (53. …) Aufstellung TSV Bobingen: Fennell, Burghard, Schmutterer (Di Santo 89.), Ruf, Junker (Marjanovic 73.), Zimmermann (Aßbeck 55.), Prestel, Ligorati, Simler, Leib (Hartmann 82.), Tomakin

Schiedsrichter: Cristos Nalpantidis ( SpVgg 1906 Haidhausen) Zuschauer: 160

Tabellenführung verteidigt und weiterhin ungeschlagen



Der FC Stätzling setzte sich beim Bayernliga-Absteiger Türkspor Augsburg mit 3:1 durch und bleibt weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Die Stätzlinger gingen früh durch Sert (23.) in Führung und erhöhten nach der Pause erneut durch ebendiesen (69.) auf 2:0. Türkspor Augsburg kam zwar durch Diego Dragone (83.) noch einmal heran, doch Luis Lindermayr stellte in der 86. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Stätzling zeigte sich insbesondere defensiv kompakt und ließ kaum hochkarätige Chancen zu, während die Offensive ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt verwertete. Mit dem sechsten Spiel und dem fünften Sieg bauen die Stätzlinger ihre Tabellenführung weiter aus, während Türkspor Augsburg mit der Niederlage weiter im unteren Tabellendrittel verharrt.

Tore: 0:1 Sert (23.), 0:2 Sert (69.), 1:2 Diego Dragone (83.), 1:3 Luis Lindermayr (86.) Aufstellung Türkspor Augsburg: Merk, Bayrak, Can, Biermann, Can, Dragone, Groua-Pecher, Joan, Krachtus, Marolahy, Ibrahim

Aufstellung FC Stätzling: Rosner, Pletschacher, Tim Sautter, Meixner, Böck (86. Rösch), Lindermayr (70. Mayer), Lenz, Stegmiller (90. Grüner), Palluch (80. Vranjes), Sert, Iffarth (83. Giordanelli) Schiedsrichter: Lucas Jerlich (Zusamaltheim) Zuschauer: 80

Sonthofen findet wieder auf die Siegerstraße

Der 1.FC Sonthofen ließ gegen den TSV 1860 Weißenburg nichts anbrennen und hatte beim klaren 4:0 (1:0) Erfolg jederzeit alles im Griff. Henri Klinger und Mohammad Walzada steuerten jeweils einen Doppelpack bei und sorgten damit für die klare Entscheidung. Sonthofen ging früh in Führung und kontrollierte die Partie von Beginn an, während Weißenburg kaum eigene Akzente setzen konnte. Nach der Pause erhöhten die Hausherren weiter und ließen keine Zweifel am Sieg. Für Sonthofen war es ein wichtiger Schritt in Richtung Mittelfeld, während Weißenburg mit der Niederlage weiter ohne Punkt die Tabelle von unten anführt

Tore: 1:0 Henri Klinger (23.), 2:0 Mohammad Walzada (48.), 3:0 Henri Klinger (53.), 4:0 Mohammad Walzada (65.)

Aufstellung 1.FC Sonthofen: Zettler, Blaku, Schmölz, Simon (51. Trüber), Bechter (60. Kuruken), Holzapfel, Jaumann, Schmidle, Wallzada (81. Sancakli), Henkel (71. Blaku), Kroh (33. Klinger)

Aufstellung TSV 1860 Weißenburg: Laub, Giraudy, Lasso-Angulo, Lenz, Lotter, McKinzy II, Bounouhi, Kehrstephan, Prohaska, Eze, Moumouni

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (TuS Holzkirchen) Zuschauer: 200

Dachau schlägt schwache Memminger deutlich

Der TSV Dachau 1865 hat dem FC Memmingen II beim 6:0-Heimsieg nicht den Hauch einer Chance gelassen. Die Mannschaft von Trainer Christian Doll gewann am Samstag deutlich und zeigte sich dabei von Beginn an überlegen. Schon in den ersten zehn Minuten legten Georgios Dafermos (4.) und John Haist (9.) den Grundstein für den hohen Sieg. Nach der Pause erhöhten Lorenz Knöferl (31.), Sven Kosel (76.), Dino Burkic (86.) und Anthony Manuba (90.+3) zum Endstand. Dachau, das in den vorherigen Spielen noch mit einer Torflaute gekämpft hatte, zeigte sich erstmals wieder treffsicher und feierte den höchsten Saisonsieg. Für die Zweitvertretung der Memminger geht die Saison genau so kurios weiter, wie sie angefangen hat, während Dachau mit dem Sieg den Anschluss nach oben findet und in der Formtabelle auf Platz eins steht.

Tore: 1:0 Georgios Dafermos (4.), 2:0 John Haist (9.), 3:0 Lorenz Knöferl (31.), 4:0 Sven Kosel (76.), 5:0 Dino Burkic (86.), 6:0 Anthony Manuba (90.+3)

Aufstellung TSV 1865 Dachau: Jakob, Manuba, Milla Nava, Ngounou Djayo, Cipolla, Dafermos, Grotz, Zekiri, Burkic, Haist, Knöferl

Aufstellung FC Memmingen II: Stanzel, Jarsch (83. Jeske), Freisinger (79. Ölmez), Frick, Möst, Reichert, Tezcan (73. Paca), Geiger (79. Okonkwo), Hill, Vosteen (73. Dalkiran), Martin

Schiedsrichter: Philipp Spateneder Zuschauer: 105 Illertissen verliert erneut

Gegen die zweite Mannschaft des FV Illertissen setzten sich die Kemptener knapp mit 1:0 durch. Die Entscheidung fiel erst vier Minuten vor dem Ende durch Neumair (87.). Kempten zeigte sich von Beginn an defensiv kompakt und ließ kaum hochkarätige Chancen zu, während die Offensive ihre wenigen Möglichkeiten eiskalt verwertete. Für Kempten war es ein wichtiger Schritt um sich weiter oben zu festigen, während Illertissen II mit der Niederlage sich auf Platz sieben wiederfindet.



Tore: 1:0 Neumair (87.)



Aufstellung FC Kempten: Aurhammer, Holzer, Wiedemann, Göppel, Martin, Kolb (30. Steurer), Halder, Neumair (71. Werner), Güllüyan (51. Dasdemir), Barbera, Thum (91. Hirose)



Aufstellung FV Illertissen II: Leon Madarac, Leonard Kasper, Ben Emci (75. Morina), Samuel Mirakaj, Paul Lutteri, Flemming Schug, Luca Bachthaler (22. Bock), Maximilian Merkel (69. Kusumovic), Eray Sönmez, Aaron Martin, Dominik Sucic (56. Kasumaj)



Schiedsrichter: Andreas Hummel Zuschauer: 170

Aindling gewinnt schon wieder, Aystetten kriselt.

Im Kellerduell zwischen Cosmos Aystetten und dem TSV Aindling siegt am Ende das cleverere Team. Die Gastgeber überzeugten dabei mit einem Mann weniger, mussten sich aber am Ende doch geschlagen geben. Dass die Partie mit 3:1 an die Gäste ging, lag vor allem an Markus Kugler, der mit einem Dreierpack (4., Foulelfmeter; 45.+2; 84.) den Sieg sicherte. Aystetten konnte zwar durch Marksteiner (22.) kurzzeitig ausgleichen, doch Aindling konterte noch vor der Pause. Nach der Pause erhöhten die Gäste weiter und ließen keine Zweifel am Sieg. Für Aindling war es ein wichtiger Schritt raus aus dem unteren Tabellendrittel, während Aystetten mit der Niederlage sich auf dem 15. Platz befindet und mit in jetziger Form nicht zufrieden sein kann.

Tore: 0:1 Markus Kugler (4., Foulelfmeter), 1:1 Marksteiner (22.), 1:2 Markus Kugler (45.+2), 1:3 Markus Kugler (84.)

Aufstellung SV Cosmos Aystetten: Mrozek, Schäfer, Marksteiner, Qarri, Schmid, Mijailovic, Mader (82. Sancak), Toth, Schwab (87. Iovane), Hanrieder (87. Simeunic), Czerwonka

Aufstellung TSV Aindling: Schmidt (29. Berger), Menhart, Heckel, Isufi, Tögel (59. Gastl), Schöttl (50. Stoll), Wagner (74. Neziri), Müller, Bichlmeier, Koller (71. Göttinger), Kugler

Schiedsrichter: Ettenreich (Zusamaltheim) Zuschauer: 150 Olching gewinnt trotz Trainersperre



Der SC Olching gewinnt beim TSV Gersthofen mit 2:1. Trainer Felix Mayer verfolgte den Sieg wegen einer Gelb-Roten Karte von der Tribüne aus. Olching ging früh durch Ferenc Ambrus (10.) in Führung und erhöhte durch Louis Heinzmann (39.) auf 2:0. Gersthofen kam zwar durch Mert Akkurt (52.) noch einmal heran, doch die Gäste verteidigten den Vorsprung sicher. Für Olching war es ein wichtiger Auswärtssieg, während Gersthofen mit der zweiten Niederlage in Folge umgehen muss.

Tore: 0:1 Ferenc Ambrus (10.), 0:2 Louis Heinzmann (39.), 1:2 Mert Akkurt (52.)

Aufstellung TSV Gersthofen: Sander, Muminovic, Simon, Vogel, Zamfir, Einsiedler, Gartmann (85. Martire), Avdic (71. Akkurt), Emini, Merker, Venos (46. Meilinger)

Aufstellung SC Olching: Hoffmann, Brugger, Dill, Heinzmann, Hofmann, Vollmer, Ambrus, Sostmann, Zißelsberger, Idukpaye, Kayuk

Schiedsrichter: Deniz Ciftci (TSV Fürstenfeldbruck West) Zuschauer: 200 Aufsteiger Neuburg trotzt Manching in Unterzahl einen Punkt ab

Der VfR spielte eine ganze Halbzeit in Manching in Unterzahl durch und konnte das Ergebnis über die Zeit bringen. Die Hausherren kamen zu wenig Torgefahr, während Neuburg die eigenen Chancen besser verwertete. Manching ging zwar früh durch Kevin Csatari (11.) in Führung, doch Neuburg glich durch Daniel Rampertshammer (13.) aus. Ebendieser musste nur knapp 30 Minuten später vom Platz - Glatt Rot.In der zweiten Halbzeit hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, doch keine führte mehr zum Tor. Für Neuburg war es ein wichtiger Punkt, auch weil die umliegenden Mannschaften punktlos blieben. Manching verharrt mit dem Unentschieden weiter im Mittelfeld.

Tore: 1:0 Kevin Csatari (11.), 1:1 Daniel Rampertshammer (13.)

Aufstellung TSV Manching: Steger, Aydin, Brnadic, Oehler, Amann, Fazlji, Graßl, Meisinger, Röber, Csatari, Schweiger

Aufstellung VfR Neuburg: Jozinovic, Kifmann (62. Hößl), Wytopil, Habermeyer, Melchior, Omanovic, Krzyzanowski (69. Beran), Rampertshammer (62. Lauber), Bauer, Bartoschek, Maricic (71. Friedl)

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (TSV Seeg-Hopferau- Eisenberg Zuschauer: 220 Durach gewinnt gegen Rain