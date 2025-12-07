 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der AC Italia hat einen Kantersieg eingefahren.
Der AC Italia hat einen Kantersieg eingefahren. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Kantersieg für AC Italia, Yesil-Doppelpack für Türkgücü

Keine Veränderung gibt es auf den Top-Plätzen in der Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf. Passiert ist trotzdem einiges.

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Die geballte Ladung Amateurfußball gab es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf. Während Spitzenreiter SC Unterbach ohne selbst zu spielen, drei Punkte holte, zeigten auch die Verfolger Sportfreunde Gerresheim und VfL Benrath keine Schwächen. Besonders torreich machte es der AC Italia Hilden und auch Türkgücü Ratingen war mit fünf Torerfolgen in Spiellaune. Weiter auf den ersten Sieg muss der SC West warten.

>>> Folgt FuPa Niederrhein auf WhatsApp

So lief Spieltag 16

>>> Alle Transfers im Überblick

Kampflos gab es drei Punkte für Tabellenführer SC Unterbach, da die zweite Mannschaft des DSC 99 erst gar nicht zum Duell antrat. Damit konnte der SCU auch die Spitzenposition mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Sportfreunden Gerresheim behaupten. Die setzten sich derweil nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 gegen den SV Wersten durch. In der Schlussoffensive drehten Walid El Kadiri (67.), Top-Torjäger Faouzi El Makadmi (74.) und Ayyoub Jidan (78.) noch die Partie.

Auch der VfL Benrath konnte beim 3:2-Erfolg bei Schwarz-Weiß 06 seine Favoritenrolle erfüllen und Platz drei verteidigen. In einer spannenden Begegnung gelang Schwarz-Weiß ein Blitzstart. Johannes Zwanzig erzielte bereits nach zwei Minuten das 1:0, Lars Pöth legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach (48.). Das schien wie ein Weckruf für die Gäste zu sein, die kurz darauf durch Zakari Kassar den Anschlusstreffer erzielten (55.). Wenig später glich Zakaria Arian für den VfL aus, kurz vor dem Ende drehte Alpha Kojo Baah Tandoh das Spiel und markierte den Endstand.

Eindeutig verlief der Spielverlauf zwischen dem AC Italia Hilden und Rot-Weiß Lintorf. Die Hausherren fuhren einen ungefährdeten 7:2-Sieg ein, bei dem Jannis Remhoff und Sascha Hofrath jeweils doppelt einnetzen konnten. Das Verfolgerduell entschied Türkgücü Ratingen gegen den FC Bosporus mit 5:3 für sich. Samed Yesil und Eren Sunmann waren für die Ratinger doppelt erfolgreich, das frühe 1:0 erzielte Abdul Baki Aydin schon in der vierten Minute. Weiter ohne Sieg in dieser Saison ist der SC West, der beim FC Büderich II mit 1:2 das Nachsehen hatte. Außerdem gewann TuS Gerresheim mit 3:1 gegen den KSC Tesla, die DJK Tusa und der TSV Urdenbach trennten sich 1:1-Unentschieden und die SpVg Hilden 05/06 bezwang den ASV Tiefenbroich mit 3:2.

Heute, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
3
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
7
2
Abpfiff

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
2
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
0
2
§ Urteil

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
3
1
Abpfiff

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag
Do., 11.12.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Büderich II
So., 14.12.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Sportfreunde Gerresheim
So., 14.12.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 14.12.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - AC Italia Hilden
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - DSC 99 Düsseldorf II
So., 14.12.25 15:30 Uhr SC Unterbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.12.25 15:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen
So., 14.12.25 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - TuS Gerresheim

18. Spieltag
So., 01.02.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - FC Bosporus Düsseldorf
So., 01.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - FC Büderich II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - AC Italia Hilden
So., 01.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DSC 99 Düsseldorf II
So., 01.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Türkgücü Ratingen
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 01.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Aufrufe: 07.12.2025, 18:22 Uhr
Marcel EichholzAutor