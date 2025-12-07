Kantersieg für AC Italia, Yesil-Doppelpack für Türkgücü

So lief Spieltag 16

Kampflos gab es drei Punkte für Tabellenführer SC Unterbach, da die zweite Mannschaft des DSC 99 erst gar nicht zum Duell antrat. Damit konnte der SCU auch die Spitzenposition mit einem Fünf-Punkte-Vorsprung vor den Sportfreunden Gerresheim behaupten. Die setzten sich derweil nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 gegen den SV Wersten durch. In der Schlussoffensive drehten Walid El Kadiri (67.), Top-Torjäger Faouzi El Makadmi (74.) und Ayyoub Jidan (78.) noch die Partie.

Auch der VfL Benrath konnte beim 3:2-Erfolg bei Schwarz-Weiß 06 seine Favoritenrolle erfüllen und Platz drei verteidigen. In einer spannenden Begegnung gelang Schwarz-Weiß ein Blitzstart. Johannes Zwanzig erzielte bereits nach zwei Minuten das 1:0, Lars Pöth legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach (48.). Das schien wie ein Weckruf für die Gäste zu sein, die kurz darauf durch Zakari Kassar den Anschlusstreffer erzielten (55.). Wenig später glich Zakaria Arian für den VfL aus, kurz vor dem Ende drehte Alpha Kojo Baah Tandoh das Spiel und markierte den Endstand.

Eindeutig verlief der Spielverlauf zwischen dem AC Italia Hilden und Rot-Weiß Lintorf. Die Hausherren fuhren einen ungefährdeten 7:2-Sieg ein, bei dem Jannis Remhoff und Sascha Hofrath jeweils doppelt einnetzen konnten. Das Verfolgerduell entschied Türkgücü Ratingen gegen den FC Bosporus mit 5:3 für sich. Samed Yesil und Eren Sunmann waren für die Ratinger doppelt erfolgreich, das frühe 1:0 erzielte Abdul Baki Aydin schon in der vierten Minute. Weiter ohne Sieg in dieser Saison ist der SC West, der beim FC Büderich II mit 1:2 das Nachsehen hatte. Außerdem gewann TuS Gerresheim mit 3:1 gegen den KSC Tesla, die DJK Tusa und der TSV Urdenbach trennten sich 1:1-Unentschieden und die SpVg Hilden 05/06 bezwang den ASV Tiefenbroich mit 3:2.