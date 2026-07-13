Kantersieg! FC Ismaning schießt sich gegen Alte Haide warm Vorbereitung auf Toto-Pokal von Nico Bauer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

„Sandro arbeitet super für die Mannschaft“: FCI-Coach Xhevat Muriqi ist mit Stürmer Cazorla (blau) sehr zufrieden. – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning hat im letzten Testspiel vor dem Toto-Pokal gegen den FC Alte Haide mit 12:1 gewonnen. Am kommenden Wochenende trifft der Bayernligist im Pokal auf den TSV 1860 Rosenheim.

Mit dem Toto-Pokal beginnt am kommenden Wochenende für den FC Ismaning der Ernst des Fußballerlebens. Für dieses Duell hat man sich mit dem 12:1 (7:0) gegen den FC Alte Haide locker warmgeschossen. Trainer Jacky Muriqi hatte seine Mannschaft vor dem Spiel gewarnt, dass der Verein aus dem Münchner Norden kein typischer Kreisligist ist. In der Mannschaft stehen mehrere Ex-Profis, die viel Qualität haben. „Wenn man die spielen lässt“, sagte der Ismaninger Trainer, „dann können die schon zocken.“ Das bewies dann auch Emre Tunc, der in der 54. Minute zum zwischenzeitlichen 7:1 traf.