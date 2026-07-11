Kantersieg: Drittligist SG Sonnenhof Großaspach feiert 7:0-Gala

Von Beginn an entwickelte sich eine einseitige und hochgradig emotionale Partie, in der die SG Sonnenhof Großaspach die Kontrolle übernahm. In der 35. Spielminute erlöste Lukas Stoppel die Mannschaft mit dem viel umjubelten Treffer zum 0:1. Dieser Moment setzte spürbar zusätzliche Kräfte frei, und der Hunger auf weitere Tore war keineswegs gestillt. Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff kochten die Emotionen auf dem Platz erneut hoch: Wieder war es Lukas Stoppel, der in der 42. Minute eiskalt zuschlug und auf 0:2 erhöhte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Kabinen.

Ein Schützenfest bricht alle Dämme

Nach dem Seitenwechsel ging das torhungrige Offensivspektakel nahtlos weiter, und die Spielfreude der Mannschaft kannte keine Grenzen mehr. In der 62. Minute schraubte Loris Maier das Ergebnis mit dem Treffer zum 0:3 weiter in die Höhe. In der 69. Spielminute trug sich auch Leon Schürer mit dem viel gefeierten 0:4 in die Torschützenliste ein. Das Spiel war längst entschieden, doch die Leidenschaft blieb ungebrochen. In der Schlussphase wurde es deutlich: Marius Uhl erhöhte in der 79. Minute auf 0:5, ehe Deli Hajdini in der 84. Minute das 0:6 folgen ließ. Den krönenden Schlusspunkt setzte erneut Leon Schürer, der in der 89. Minute den 0:7-Endstand besiegelte.

Der Fokus richtet sich sofort auf das nächste Turnier

Nach diesem Offensivfeuerwerk bleibt für die SG Sonnenhof Großaspach jedoch keinerlei Zeit zum Ausruhen. Die nächste große Aufgabe steht bereits unmittelbar bevor und erfordert die volle Konzentration der gesamten Mannschaft. Bereits am morgigen Sonntag wartet das nächste wichtige Spiel im Rahmen eines hochkarätigen Turniers, bei dem das Team den heutigen Schwung unbedingt mitnehmen möchte. Im Halbfinale des MEY Generalbau Cups, der von der TSG Balingen ausgerichtet wird, soll die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden.

Ein packendes Halbfinale gegen einen ambitionierten Gegner

Der Gegner in diesem mit Spannung erwarteten K.-o.-Spiel ist der FC 08 Villingen. Der Kontrahent, ein ambitionierter Oberligist, wird der Mannschaft sicherlich alles abverlangen. Der Anpfiff zu dieser Halbfinalbegegnung erfolgt um 12:15 Uhr.