Kantersieg: Drittligist F.C. Hansa Rostock feiert 12:0-Schützenfest

Der gelungene Start in die Sommervorbereitung 2026/27 verlief für unseren F.C. Hansa Rostock nach Plan. Der F.C. Hansa hat das erste Testspiel beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn souverän mit 12:0 für sich entschieden. Von der ersten Minute an übernahm die Mannschaft die komplette Kontrolle über das Spiel und ließ Ball und Gegner laufen. Die Kogge dominierte die Partie von Beginn an und setzte die Inhalte der ersten Trainingstage bereits gut auf dem Platz um.

Bereits nach zwei Minuten brachte Emil Holten unseren FCH in Führung. Holten legte mit zwei weiteren Treffern innerhalb der ersten halben Stunde einen Hattrick nach: In der 13. Minute erzielte er das 0:2, ehe in der 26. Minute das 0:3 folgte. Neuzugang Leon Dajaku erhöhte wenig später in der 28. Minute auf 4:0. Danach machte Holten mit seinen Treffern vier und fünf in der 38. Minute zum 0:5 und in der 40. Minute zum 0:6 den klaren 6:0-Halbzeitstand perfekt.

Kompletter Wechsel zur Pause und anhaltende Spielfreude im zweiten Durchgang

Zur Pause wechselte das Trainerteam nahezu komplett durch, sodass alle verfügbaren Feldspieler wichtige Einsatzminuten sammeln konnten. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Kogge das klar spielbestimmende Team. Voglsammer traf unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 46. Minute zum 7:0. In der 58. Minute erhöhte Dietze auf 0:8, bevor Hummel in der 62. Minute das 0:9 folgen ließ. Voglsammer schnürte in der 69. Minute mit dem 0:10 einen Doppelpack. Nur eine Minute später, in der 70. Minute, traf Krauß zum 0:11, bevor er in der 85. Minute mit dem Tor zum 0:12-Endstand ebenfalls einen Doppelpack perfekt machte. Am Ende stand nach einer dominanten Leistung ein souveräner 12:0-Erfolg für unsere Kogge zu Buche.

Das Sammeln von Spielpraxis steht auch beim kommenden Spiel im Vordergrund

Nach diesem ersten Test der Sommervorbereitung 2026/27 richtet sich die Aufmerksamkeit auf das kommende Spiel. Für unsere Kogge stand beim souveränen 12:0-Erfolg beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn vor allem das Sammeln von wichtiger Spielpraxis nach den ersten intensiven Trainingseinheiten im Vordergrund. Genau dieses Sammeln von Spielpraxis soll auch durch das kommende Spiel nahtlos fortgeführt werden. Das Trainerteam wird das kommende Spiel nutzen, damit die Mannschaft nach den ersten intensiven Trainingseinheiten weitere wichtige Einsatzminuten auf dem Platz sammeln kann.

Der nächste Härtetest wartet am Mittwoch beim FC Anker Wismar

Der nächste Härtetest wartet bereits am Mittwoch (8. Juli) auf den F.C. Hansa Rostock. Dann ist die Kogge ab 18:30 Uhr beim FC Anker Wismar zu Gast. Da das kommende Spiel bei einem Oberligisten stattmitfindet, wartet auf unser Team eine neue sportliche Aufgabe in der laufenden Sommervorbereitung. Das kommende Spiel gegen den FC Anker Wismar wird um 18:30 Uhr angepfiffen. Nachdem das erste Testspiel beim Verbandsligisten FSV Kühlungsborn mit 12:0 gewonnen wurde, soll das kommende Spiel am Mittwoch der nächste wichtige Schritt sein.