Kantersieg des FC Bayern II zum Seitz-Abschied

Für Holger Seitz war es sein 189. Spiel an der Seitenlinie des Rekordmeisters. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

Eine Toregala gab es beim letzten Spiel des scheidenden Bayern-Amateure-Cheftrainers Holger Seitz. Bastian Assomo nutzte mit einem Kopfball den ersten dicken Schnitzer des sportlichen Absteigers aus Unterfranken zum 1:0 aus (27.). Nach einem kurzen Aschaffenburger Aufbäumen erhöhte Anton Heinz nach Zuspiel vom linken Flügel aus dem Rückraum mit einem Flachschuss auf 2:0 (39.) und erzielte dann auch in der zweiten Hälfte mit einem Schlenzer zum 3:0 die Vorentscheidung (58.).

Mit seinen Saisontreffern 20 und 21 staubte der 28-jährige Stürmer die Torjägerkrone ab. Die beiden Talente Allen Junior Lambé (69.) und Deniz Ofli (80.) legten noch zwei Treffer nach. Der gelungene Saisonabschluss war ein Trost für eine Saison mit Höhen und Tiefen und einem mäßigen Tabellenplatz acht zum Abschluss. „Wir sind alle glücklich und zufrieden, mit so einem Ergebnis in die Saisonpause gehen zu können“, sagte Seitz nach seinem 189. Spiel an der Seitenlinie als Trainer der Münchner.