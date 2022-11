Kantersieg des 1. CfR Pforzheim gegen den ATSV Mutschelbach

Insgesamt nur 408 Zuschauer fanden an diesem Dienstagabend den Weg in die KRAMSKI-Arena , wo der 1. CfR den Lokalrivalen ATSV Mutschelbach zum Nachholspiel erwartete. Aber für die sollte sich der Besuch gelohnt haben.Bereits nach 45 Sekunden hallte das CfR-Torjingle zum ersten Mal durch das Brötzinger Tal. Nach einem Einwurf kam der Ball über Sauerborn und Münst zu Götz, der an zwei Gegenspieler und Torhüter Bleich vorbei ins mit einem strammen Schuss sein Team in Front brachte. Ein Auftakt nach Maß. Und weitere Möglichkeiten folgten, konnten aber nicht genutzt werden.10 Minuten später dann kurze Ernüchterung im Brötzinger Tal. Nachdem ein Mutschelbacher Angriff nicht konsequent geklärt werden konnte, erzielten die Karlsbader durch Muselewski den zu diesem Zeitpunkt überraschenden Ausgleich.Pforzheim blieb dran und erspielte sich weitere Chancen. Sauerborn, Markopoulos, Kahriman, Münst und Varese scheiterten aussichtsreich. In der 35. Minute jubelten dann aber wieder die CfR-Fans. Der an diesem Tag prächtig aufgelegte Alexander Götz bekam die Kugel an der Mittellinie von Sauerborn nach außen zugespielt, lief über den halben Platz, ließ seinen Gegenspieler stehen und zog platziert in den Winkel ab.Weitere Möglichkeiten folgten. Der 1. CfR hatte noch lange nicht genug. Kurz vor der Pause leitete Schwaiger den nächsten Angriff ein und passte in den Strafraum auf Münst. Der legte per Hacke ab auf den heraneilenden Markopoulos, der direkt abzog. Der Ball wurde von einem Abwehrbein geblockt und kam zurück zum 30jährigen Stürmer. Der zog nochmals ab und traf dann genau neben den Pfosten zum hochverdienten 3:1 Halbzeitstand.