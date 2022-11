Kantersieg der TSG Mainz-Bretzenheim II gegen Spitzenreiter Aksu

Mit sage und schreibe 7:2 schlug die 2. Mannschaft der TSG Mainz-Bretzenheim den bis dato unangefochtenen Spitzenreiter Aksu Mainz.

Bereits in der 2. Minute ging die TSG durch Marco Rothenburger nach feiner Vorarbeit durch Rakeem Bott mit 1:0 in Führung. Wieder Marco Rothenburger konnte nach einem kapitalem Abwehrfehler von Aksu in der 9. Minute auf 2:0 erhöhen. Die spielstarken Gäste verkürzten mit einem Freistoßtor durch Ihren Spielmacher Mustafa Akman in der 17. Minute auf 2:1 und bestimmten in der Folgezeit auch das Spielgeschehen, ohne allerdings Kapital aus Ihren Chancen zu ziehen. Mit einem Doppelschlag der TSG in der 35. und 38. Minute durch Rakeem Bott und Redzo Krijedzorak fiel jedoch hier bereits eine Vorentscheidung. Zwar konnte Aksu noch kurz vor der Halbzeitpause durch Duilio Turini auf 2:4 verkürzen, doch in der 2.Halbzeit hatte Aksu nichts mehr entgegenzusetzen gegen die nun in allen Belangen überlegen Bretzenheimer. Die weiteren Tore durch Marco Rothenburger, Sebastian Popp und Rakeem Bott zum 7:2 Endstand waren die logische Konsequenz einer rundum herausragenden Bretzenheimer Vorstellung.