Kantersieg der SVG, Gifhorn mit Moral, Vorsfelde knapp

– Foto: Friedhelm Brauner

Der Spieltag in der Landesliga Braunschweig brachte im Aufstiegskampf und Tabellenkeller einige richtungsweisende Ergebnisse. Spitzenreiter Vorsfelde behauptete mit einem knappen Sieg in Bovenden die Führung, während Gifhorn nach zwei Niederlagen in Serie wieder in die Spur fand. Dahinter bleibt Bleckenstedt in Schlagdistanz, Göttingen 05 untermauerte mit einem Auswärtssieg seine Ambitionen. Im unteren Tabellenbereich sammelten Volkmarode und Vahdet wichtige Punkte.

Bleckenstedt gewann gegen die Freien Turner mit 2:0 und blieb damit weiter oben dran. Andrea Rizzo entschied die Partie praktisch im Alleingang mit seinen Treffern in der 9. und 31. Minute. FT Braunschweig hatte trotz guter Möglichkeiten und einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang kein Abschlussglück und musste die erste Niederlage unter Gian Luca Renner hinnehmen.

Gifhorn stoppte seinen kleinen Negativlauf mit einem spektakulären 4:3-Heimsieg gegen Fallersleben. Julio Rodrigues brachte den MTV früh in Führung, ehe El-Ouhibi und Mundry das Spiel zugunsten der Gäste drehten. Trotz Unterzahl nach einem Platzverweis zeigte Gifhorn enorme Moral, drehte die Partie nach der Pause durch Tore von Marc Upmann, erneut Rodrigues und Simone De Gaetani. Der späte Anschluss durch Dennis Bauer kam für Fallersleben zu spät.

Göttingen 05 drehte das Spiel bei Acosta und gewann am Ende verdient mit 4:2. Mael Djeutcha hatte die Gastgeber zunächst in Führung gebracht, doch Jannis Wenzel und Linus Schulte-Wissermann sorgten noch vor der Pause für die Wende. Schulte-Wissermann legte nach der Pause zwei weitere Treffer nach und schnürte einen Dreierpack. Acosta kam durch Niklas Neudorf noch einmal zum 2:4, blieb aber letztlich chancenlos.

Die SVG feierte einen außergewöhnlichen Kantersieg gegen Schlusslicht Lengede. Maximilian Werner, Mahyar Nekuienia, Nicolas Krenzek und Julian Kratzert trafen jeweils mehrfach, dazu kamen weitere Tore von Thore Salzmann, Nicolas Rode und Christoph Bartels sowie ein Eigentor. Die SVG sprang mit dem klaren Erfolg auf Rang sechs.

Kästorf gewann eine intensive Partie spät mit 2:1. Leander Petry brachte die Gastgeber in Führung, Andre Beuster glich für Northeim nach der Pause aus. In einer zerfahrenen Schlussphase traf Burak Hajdari in der 90. Minute zum umjubelten Siegtreffer. Für Kästorf war es der dritte Sieg in Serie.

Vahdet setzte sich mit 2:1 gegen Sülbeck/Immensen durch. Ismailcan Usta traf sowohl in der 15. als auch in der 47. Minute und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Julian Weiß verkürzte zwar noch, doch mehr gelang den Gästen nicht mehr.

Volkmarode fuhr im Kellerduell einen wichtigen Heimsieg ein. Finn Winter brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung, Maximilian Maire erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer durch Yvon Eclador Kemtsap Goune musste Volkmarode noch einmal zittern, brachte den Vorsprung aber über die Zeit. Damit zog das Team in der Tabelle an Acosta und Fallersleben vorbei.