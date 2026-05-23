 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kantersieg der SGM Aufheim Holzschwang und wichtiger Befreiungsschlag

Bezirksliga Donau/Iller: Die Übersicht des 28. Spieltags

von red · Heute, 20:07 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Sättele

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Der heutige Auftakt des 28. Spieltags in der Bezirksliga Donau/Iller brachte packende Momente voller Leidenschaft. Im Aufstiegsrennen setzten die Verfolger ein deutliches Ausrufezeichen, während im Tabellenkeller der Kampf um den Klasenerhalt neue Nahrung erhielt.

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