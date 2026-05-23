Kantersieg der SGM Aufheim Holzschwang und wichtiger Befreiungsschlag

Ein wahrer Torreigen bot sich den Fans im Duell zwischen der SGM Aufheim Holzschwang und dem TSV Langenau. Die Gastgeber zeigten eine furiose Leistung und dominierten die Partie vor heimischer Kulisse. Das Toreschießen begann kurz vor der Pause, als Daniel Stumpp in der 45. Minute das 1:0 erzielte. Noch in derselben Minute (45.) legte Tim Hartmann nach und erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel ging das Offensivspektakel der Hausherren nahtlos weiter. Daniel Lehner schraubte das Ergebnis in der 65. Minute auf 3:0 hoch. Nur vier Minuten später, in der 69. Minute, war erneut Tim Hartmann zur Stelle und markierte das 4:0. In der Schlussphase machten die Gastgeber das Ergebnis endgültig deutlich: Niko Passaro traf in der 78. Minute zum 5:0, ehe Jonas Simon in der 87. Minute mit dem 6:0 den Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung setzte.

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Ein hochemotionaler Kampf im Tabellenkeller entwickelte sich in der Partie zwischen der SW Donau und der TSG Ehingen. Die Heimmannschaft erwischte den besseren Start in die wichtige Begegnung, als Lukas Ottenbreit in der 35. Minute die Führung zum 1:0 erzielte. Nach der Halbzeitpause drehten die Gäste das Spiel jedoch mit viel Leidenschaft und Kampfgeist. Dominik Pikneev glich in der 52. Minute zum 1:1 aus und brachte die Hoffnung zurück. Derselbe Spieler war es auch, der in der 67. Minute mit dem Treffer zum 1:2 das Spiel komplett zugunsten der Ehinger wendete. Trotz aller Bemühungen der SW Donau in der Schlussphase blieb es bei diesem Spielstand. ---

Der SV Eggingen steht mit 44 Punkten auf Rang sechs und musste zuletzt beim 0:4 gegen den SV Westerheim einen deutlichen Dämpfer hinnehmen, hatte zuvor aber mit Siegen gegen SW Donau und die SGM Senden-Ay gepunktet. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen reist als Tabellen-13. mit 26 Punkten an und kassierte nach dem überraschenden 2:1 gegen den SV Westerheim eine klare 1:4-Niederlage gegen den SV Offenhausen. Eggingen kann mit einem Heimsieg seine Position im oberen Mittelfeld festigen, während Kettershausen-Bebenhausen im Kampf um den Klassenverbleib dringend Stabilität braucht. Das Hinspiel gewann der SV Eggingen mit 2:1.

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Der SV Jungingen hat sich mit 30 Punkten auf Rang elf etwas Luft verschafft und zuletzt beim 3:1 gegen den FV Asch-Sonderbuch stark reagiert, nachdem es zuvor ein 2:5 gegen den TSV Langenau gegeben hatte. Der SV Offenhausen steht mit 38 Punkten auf Platz neun und kommt mit Rückenwind, denn nach dem 1:0 gegen den TSV Langenau folgte ein klares 4:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen. Für Jungingen ist es ein Spiel, um den Abstand zur Abstiegszone weiter zu vergrößern, während Offenhausen die Saison im gesicherten Mittelfeld weiter aufwerten kann. Das Hinspiel war eng und endete mit einem 3:2 für den SV Jungingen.

Die SG Öpfingen steht mit 55 Punkten auf Rang zwei und bleibt nach den Siegen gegen den FC Hüttisheim und den TSV Langenau der erste Verfolger des SC Türkgücü Ulm. Der FV Asch-Sonderbuch liegt mit 43 Punkten auf Platz sieben, verlor zuletzt jedoch zweimal nacheinander gegen den SV Offenhausen und den SV Jungingen. Für Öpfingen geht es um mehr als nur drei Punkte: Der Tabellenzweite muss gewinnen, um den Druck im Aufstiegsrennen hochzuhalten. Das Hinspiel gewann die SG Öpfingen mit 2:1.

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Der TSV Blaustein steht mit 22 Punkten auf Platz 14 und ist damit mitten im Abstiegskampf, zeigte aber zuletzt mit dem 3:2 gegen die TSG Ehingen und dem 1:1 beim SC Türkgücü Ulm spürbaren Widerstand. Der FC Hüttisheim kommt als Tabellenfünfter mit 47 Punkten und hat nach Siegen gegen den SV Offenhausen und die SGM Aufheim Holzschwang seine starke Saison erneut bestätigt, auch wenn dazwischen das 1:3 bei der SG Öpfingen stand. Blaustein braucht jeden Punkt, um die Lage im Tabellenkeller zu verbessern, während Hüttisheim weiter im oberen Drittel bleiben will. Das Hinspiel entschied der FC Hüttisheim mit 4:1 für sich.

Die SGM Senden-Ay steht mit 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und hat nach Niederlagen gegen den SV Eggingen, den FC Burlafingen und die TSG Ehingen kaum noch Spielraum. Der SC Türkgücü Ulm führt die Tabelle mit 60 Punkten an, ließ zuletzt beim 1:1 gegen den TSV Blaustein aber Punkte liegen, nachdem zuvor die wichtigen Siege gegen die SG Öpfingen und die SGM Aufheim Holzschwang gelungen waren. Sportlich ist die Rollenverteilung klar, emotional aber liegt genau darin die Brisanz: Senden-Ay kämpft ums Überleben, Türkgücü Ulm um die Meisterschaft. Das Hinspiel war beim 6:3 für den SC Türkgücü Ulm torreich.

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