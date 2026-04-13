Kantersieg der SGBM2

Nach dem erfolgreichen Osterwochenende mit zwei Siegen wollte die SGBM2 auch Ihr Heimspiel gegen Freihalden 2 erfolgreich gestalten. Und das merkte man dem heimischen Team schon zu Beginn an. Aus einer sicheren Abwehr heraus entwickelte sich Angriff um Angriff. Konnte der Gästekeeper den ersten Versuch von P. Teichmann noch entschärfen, so sorgte D. Wieland in der 8. Minute nach einer schönen Kombination im Mittelfeld für das 1:0. Bereits drei Zeigerumdrehungen später erhöhte A. Ramold nach Alleingang für das 2:0 (11.). Wiederum A. Ramold stellte nach schöner Ecke per Kopf auf 3:0 (15.). Danach kontrollierte die SGBM2 das Spiel und Freihalden kam kaum aus der eigenen Hälfte. Nach weiteren Chancen – teils leichtfertig vergeben - erhöhte schließlich A. Vogel auf 4:0 (37.). Praktisch war die Partie schon vor dem Halbzeitpfiff entschieden.

Kaum waren drei Minuten im zweiten Abschnitt absolviert, da erzielte P. Teichmann nach Vorarbeit von S. Bauer das 5:0 (48.). Nur kurz nahm die SGBM 2 nun den „Fuß vom Gas“ und gewährte auch Ihrem Keeper T. Lang einen Ballkontakt. So dauerte es bis zur 63. Minute bis S. Taglang nach schöner Ecke von L. Ostertag auf 6:0 erhöhte. Wiederum P. Teichmann schraubte nach Vorarbeit R. Lang das Ergebnis auf 7:0 (80.). Freihalden 2 versuchte nun doch den ein oder anderen Angriff zu setzen, konnte aber die gut sortierte Abwehr der SGBM 2 nicht überwinden. Das 8:0 und 9:0 (86./88.) erzielte erneut A. Vogel per Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte dann R. Lang zum 10:0 in der letzten Spielminute (90.). Dann beendete der gut leitende Schiedsrichter das Spiel. Die SGBM2 war über die gesamte Partie die bessere Mannschaft und gewann auch in der Höhe verdient. Nächstes Wochenende ist spielfrei, bevor es dann allmählich in die heiße Phase der Saison geht.