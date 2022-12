Kantersieg beim Tabellennachbarn

Nach den letzten Wochen tat es der Marxheimer „Zweiten“ mal wieder gut, einen souveränen Sieg herauszuspielen, der in der Schlussphase sehr deutlich wurde.

Die erste Halbzeit war noch weitgehend ausgeglichen, auch wenn die Gäste bereits hier eine Überlegenheit und ein Chancenplus vorweisen konnten. So waren die ersten Möglichkeiten gerecht verteilt. Benjamin Bakay scheiterte schon in der 2. Minute aus aussichtsreicher Position und auf der anderen Seite vergab Alen Tomic die erste Schwalbacher Möglichkeit (9.). Dann setzte Auron Mustafa einen herrlichen Weitschuss an, scheiterte jedoch an der Schwalbacher Querlatte (12.). Ivan Puljic hielt dagegen und setzte seinen Schuss aus spitzem Winkel nach einer Ecke an den Außenpfosten (14.). In der 18. Minute suchte Markus Amann mit seinem Anspiel Momo Eisner, der verpasste jedoch den Ball und so stand Mika Hergenhan plötzlich frei vor Schwalbachs Keeper Leon Rindermann und versenkte den Ball links unten zum Marxheimer Führungstreffer. Aber auch hier konnten die Schwalbacher nochmal antworten und Luka Homilius setzte seinen 16-m-Schlenzer technisch sauber über David Reich hinweg unhaltbar ins lange Eck (1:1, 32.). Die Marxheimer Reaktion folgte prompt und Hergenhan brachte eine Vorlage von Marcel Port aus extrem spitzem Winkel gekonnt zum 1:2 unter (34.). David Reich war es zu verdanken, dass diese Führung zur Halbzeit Bestand hatte, denn er reagierte überragend, als Andre Skibba im Anschluss an einen Eckball aus kürzester Distanz zum Abschluss kam (45.).