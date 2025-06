Kantersieg beim Saison-Halali

Mit der jungen Mannschaft aus der Region haben die Orlataler eine tolle zweite Saison in der Verbandsliga gespielt und wollte dies am letzten Spieltag dem treuen Neustädter Publikum gegen den bereits abgestiegenen SC 1903 Weimar bestätigen.

Es ging gut für die Hausherren los. Bernhard Grimm bekommt den Ball von Tobias Grau in die Schnittstelle, hebt den Ball aber über Torhüter, aber auch über den Querbalken (3.). Nur 1 Minute später zwingt Felix Künzel mit seinem Schuss von der Strafraumkante Weimars Torhüter Max Stern zu einer Glanzparade (4.). Es dauert eine Gute Viertelstunde bevor sich die Gäste dem Neustädter Tor annähern konnte, aber Lämmerhirt verzog am langen Pfosten vorbei (16.). Jonas Wahl wird von Andy Schwee geschickt, sein Lupfer über Torhüter Stern wird aber kurz vor dem Einschlag noch von Schreff von der Linie gekratzt (25.). Den Spieler merkte man die hohen Temperaturen an und so war es zunächst ein müder Sommerkick, der die Geduld strapazierte. Nach der notwendigen Trinkpause zogen die Blau-Weißen dann das Tempo an. Bei einer Weimarer Abwehrsituation springt der Ball an die Hand und das bedeutet Strafstoß für die Hausherren. Robin-Lee Engler versenkt den Strafstoß sicher zur Führung der Blau- Weißen (1:0, 34./ HE). Kurz darauf war es erneut Robin-Lee Engler, der Nutznießer im Zusammenspiel mit Bernhard Grimm und seinem Bruder Maxim ist und völlig freistehend am zweiten Pfosten den Ball zur 2:0 Halbzeitführung einschiebt (2:0, 43.).

Nach der Pause versuchten die Gäste mehr Akzente zu setzen und kamen durch Calenus fast zum Anschlusstreffer, aber der schnelle Gegenzug über Orlamünde, setzt der Weimarer Angreifer an das Aussennetz (46.). Robin-Lee Engler entwischt immer wieder seinen Bewachern und steht völlig blank vor Torhüter Stern, der den Kopfball noch um den Pfosten drehen kann (50.). Die Gäste kamen erneut mit Calenus, der allein auf Torhüter Martin Mehlhos zuläuft, der mit einer starken Reaktion zur Ecke klärt. Bei der anschließenden Ecke wird Szatmari am zweiten Pfosten allein gelassen, der diesmal Martin Mehlhos keine Abwehrmöglichkeit lässt, der Anschlusstreffer (2:1, 55.). Praktisch vom Anstoß wird deralte Abstand wieder hergestellt, als Robin Lee Engler sich die Weimarer Rückgabe erläuft und Jonas Wahl bedient (3:1, 56.). Kurz darauf das erneute Zusammenspiel von Engler und Wahl, der seinen zweiten Treffer im Spiel erzielt (4:1, 60.). Klare Führung der Orlastädter, aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn das andere Brüderpaar, die eingewechselten Walther‘s kombinieren sich durch die Weimarer Abwehr und Josia kann das Zuspiel von Elia verwerten (5:1, 71.). Elia Walther kann dann durch einen direkt verwandelten Freistoß das Ergebnis in die Höhe schrauben (6:1, 80.). Die Gegenwehr der Gäste war schon lange eingestellt und Blau- Weiß‘90 hatte leichtes Spiel. Felix Künzel bedient Josia Walther, der noch den Torhüter umkurvt und ins lange Eck vollendet (7:1, 81.). Den Schlusspunkt in der Partie setzt dann Robin Lee Engler, der von Josia Walther bedient wird (8:1, 88.).