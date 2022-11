Kantersieg beim A-Liga Absteiger

Für unsere Herren ging es am vergangenen Samstag zum FC Reutlingen ins Carl-Diem Stadion. Kalte und herbstliche Bedingungen begleiteten das Spiel auf dem Kunstrasen. Anders als von Co-Trainer Gerd Kazmaier, der den verhinderten Steffen Lewerenz vertrat, erhofft, starteten die Hofbühlkicker mit einigen Problemen in die Partie. Wenig Konzentration, viele kleine Fehler und keine zwingenden Chancen waren das Resultat bis hin zur 35. Spielminute der Partie. Den Dosenöffner brachte dann aber Jonas Hegner, der einen Freistoß aus knapp 40 Metern direkt ins Tor der grün-weißen Reutlinger beförderte. Der Knoten schien geplatzt, denn vier Minuten nach dem Führungstreffer durch Hegner war es Nils Bogosch, der auf 0:2 und somit auch zum Halbzeitstand stellte. Die Wende in der Partie brachte auch der in der Schlussphase der ersten Halbzeit eingewechselte Ufuk Denizlerli, der einen Sahnetag erwischte und in den Minuten 49 und 54 einen Doppelpack schnürte. Marcell Schubmann vollendete den Traumstart in die zweite Halbzeit mit seinem Tor in der 58 Minute. So stand es bereits nach knapp 60 Minuten 0:5 aus Sicht der Gastgeber und die Neuhäuser hatten noch nicht genug. Ferenc Grosz läutete mit dem Tor zum halben Dutzend in der 72. Spielminute die Schlussphase ein. Denizlerli stellte mit seinen Toren drei und vier auf 0:8 (83. Spielminute), eher Grosz den Schlusspunkt kurz vor Abpfiff zum 0:9-Auswärtssieg für unsere Herren setzte.

Nachdem man sich in der letzten Saison zweimal sehr schwer gegen den FC Reutlingen tat, konnten die Hofbühlkicker in dieser Partie, zumindest in Halbzeit zwei, überzeugen. Das letzte Vorrundenspiel findet am kommenden Sonntag um 12:30 Uhr statt. Unsere Jungs sind zu Gast bei der Zweitvertretung des TSV Oferdingen im Birkhölzle. Das letzte Spiel des Kalenderjahres 2022 findet dann am 4.12 im Neugreuth statt. Zu Gast wird dann der SV Wannweil 2 sein.