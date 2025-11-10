Kantersieg bei Schmuddelwetter

Von Beginn an übernahmen die Junglöwinnen die Initiative und gingen früh durch Lejla Kornemann in Führung (2. Min.), die auch den Treffer zum 2:0 von Marlene Remus vier Minuten später vorbereitete. Durch zwei Treffer von Marleen Umbach (22. + 29. Min.) sowie das Tor von Celina Neumann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte baute der KSV die Führung bis zum Pausenpfiff komfortabel bis auf 5:0 aus und entschied die Partie damit vorzeitig.

In der C-Juniorinnen Hessenliga Gruppe 1 feierten die C-Mädels des KSV Hessen Kassel im Heimspiel gegen die Gäste vom SV Erbenheim einen in der Höhe überraschenden 14:0 Heimsieg und blieben damit weiter auf Erfolgskurs.

In der zweiten Halbzeit spielte sich die Mannschaft von Trainer Ibrahim Maden dann in einen Rausch. Die Gäste aus Erbenheim konnten sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien und die Junglöwinnen erwiesen sich vor dem Tor als sehr konsequent und effizient. So schraubte die Heimelf das Ergebnis durch Tore von Ella Salzmann (41., 51., 62. und 65. Min.), Celina Neumann (42. Min.), Marleen Umbach (44. Min) und Marlene Remus (45., 47., + 55. Min.) auf 14:0 aus, wobei die starke Erbenheimer Torhüterin mit einigen sehr starken Paraden noch weiteren Schaden von ihrer Mannschaft fernhielt.

Nach dem Spiel zeigte sich Coach Maden verständlich sehr zufrieden und richtete den Fokus bereits auf das nächste Wochenende. Dann müssen die nach Frankfurt und treffen dort am Samstag den 15.11.25 um 12 Uhr auf die Mannschaft der SpVgg 05 Oberrad. Mit einem Sieg beim Tabellenneunten könnten die Junglöwinnen ihre Siegesserie ausbauen und bis auf Platz drei vorrücken. Dafür drücken wir alle vorhandenen Daumen.