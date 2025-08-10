Sussek gelingen zwei Treffer beim Auswärtssieg in Regensburg. – Foto: Imago Images

Kantersieg bei Absteiger: MSV mindestens zwei Wochen Tabellenführer 3. Liga: Der MSV Duisburg nimmt den SSV Jahn Regensburg auseinander und feiert den Kantersieg und die Tabellenführung.

Das erste Auswärtsspiel der Drittliga-Saison führte den MSV Duisburg zum SSV Jahn Regensburg. Nach dem Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart wollte die Mannschaft von Dietmar Hirsch nachlegen. Die Mannschaft ließ auch gleich Taten folgen und führte zur Pause bereits mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel legten die Zebras nach und fuhren den Kantersieg beim Zweitliga-Absteiger ein.

Auf zwei Positionen änderte Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch die Startformation im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg gegen den VfB Stuttgart II. Jakob Bookjans und Patrick Sussek ersetzten Dennis Borkowski und Simon Symalla. Die Wechsel sollten sich auch gleich auszahlen. Nach langem Ball von Steffen Meuer aus der eigenen Hälfte startete Sussek durch und schob zur frühen Führung für die Gäste ein (9.). Das war nahezu die perfekte Kopie des Treffers gegen Stuttgart vor einer Woche. Die intensive Anfangsphase ging auch gleich weiter: Nach hartem Einsteigen von Jahn-Kapitän Christian Kühlwetter an der Seitenlinie gegen Bookjans zückte der Unparteiische völlig zurecht die Rote Karte (12.). Duisburgs Mittelfeld-Stratege konnte nicht weitermachen und wurde durch Symalla ersetzt. Nach kurzer Phase der Neusortierung beider Mannschaften ging es auf dem Rasen munter weiter. Erst mit der Trinkpause Mitte des ersten Durchgangs kühlten die Gemüter etwas ab, ehe Symalla sie bei den Zebras und dem mitgereisten Anhang wieder in Wallung brachte. Nach Pass von Ex-Regensburger Christian Viet auf den eingewechselten Youngster legte der aus zehn Metern das 2:0 für Duisburg nach (25.). Die Vorentscheidung verpasste der MSV nur wenig später. Wieder war Viet Initiator des Angriffs. Seine Hereingabe köpfte Tim Heike mit dem Hinterkopf aber nur an den Querbalken und den darauffolgenden Abstauber konnte Kapitän Alexander Hahn aus kurzer Distanz nicht über die Linie bugsieren (33.). Bis zur Pause beruhigte sich das Geschehen auf dem Feld zunehmend, sodass die Meidericher mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen.