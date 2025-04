Kantersieg: Aufstiegschancen bleiben für den 1. FC Frankfurt intakt

Von Beginn an zeigte Frankfurt, dass es an diesem Abend keine Zweifel am Ausgang der Partie geben würde. Bereits in der 9. Minute eröffnete Ceyhan Güleryüz den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Danny Mank auf 2:0. Die Angriffswelle rollte unaufhaltsam weiter: Kieran Czech traf in der 20. Minute zum 3:0, bevor Niclas Weddemar nur fünf Minuten später das 4:0 folgen ließ.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Frankfurt am Drücker. Derenik Mayilyan erhöhte in der 73. Minute auf 5:0. Ein Foulelfmeter, verwandelt von John Lukas Sauer in der 80. Minute, ließ die Führung weiter anwachsen. Den Schlusspunkt setzte Jakub Mizerski in der 84. Minute mit dem Treffer zum 7:0.